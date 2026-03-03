Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu đảm bảo an toàn cho khách tại Iran, Israel 03/03/2026 15:44

(PLO)- Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp dừng và không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm.

Cục Du lịch Quốc gia (Bộ VH-TT&DL) vừa có văn bản về việc ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước bối cảnh xung đột.

Văn bản nêu hiện nay một số khu vực trên thế giới đang diễn ra bất ổn và xung đột. Đặc biệt, tình hình tại Iran, Israel và các khu vực lân cận thuộc Trung Đông đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và du khách.

Hiện trường một vụ không kích của Israel nhắm vào văn phòng đài truyền hình Al-Manar có liên hệ với lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 3-3. Ảnh: AFP.

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại những nơi diễn ra xung đột. Các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo từ cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu các doanh nghiệp dừng và không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Đối với trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, doanh nghiệp cần giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại.

Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết khi xảy ra sự cố.