2 tháng đầu năm Gia Lai đón 2 triệu lượt khách du lịch 23/02/2026 16:58

(PLO)- Trong 9 ngày Tết Nguyên đán, tỉnh Gia Lai đón 848.000 khách du lịch, lũy kế hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2 triệu lượt khách.

Ngày 23-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 14-2 đến 22-2 – nhằm ngày 27 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết), tỉnh Gia Lai đón 848.000 lượt khách du lịch, tổng thu khoảng 900 tỉ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Gia Lai đón 848.000 lượt khách du lịch, tổng thu khoảng 900 tỉ đồng. Ảnh: LK.

Trong đó có 15.500 khách quốc tế, tăng 65% so với cùng kỳ 2025. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê, khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức...

Theo thống kê, khách quốc tế đến Gia Lai chủ yếu từ các quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức.

Trong dịp Tết, địa phương có nhiều sự kiện hấp dẫn như lễ khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ; đón tàu Le Jacques Cartier cập Cảng Quy Nhơn, trải nghiệm không gian đồng quê; chương trình nghệ thuật đón giao thừa “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026”; lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Bên cạnh đó, đông đảo du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch văn hóa - lịch sử như Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý; Hòn Khô - Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ…

Năm 2026, du lịch Gia Lai dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh, đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến địa phương nhân sự kiện năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 do địa phương đăng cai tổ chức.