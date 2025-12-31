Văn hóa

Gia Lai: Kỳ vọng phát triển, thành điểm đến hấp dẫn năm 2026

(PLO)-Hàng ngàn người dân tại Gia Lai chào đón năm mới, kỳ vọng sẽ phục hồi sau thiên tai và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn.
Đêm 31-12, tại Gia Lai, không khí chào đón năm mới tại hai điểm cầu truyền hình ở Quy Nhơn và Pleiku diễn ra rất rộn rã trong tiết trời hơi se lạnh từ 16-20 độ.

Hàng ngàn người dân tham gia chương trình nghệ thuật Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với khí thế vui tươi, "bùng cháy" trên nền nhạc hiện đại, sôi động. Người dân cùng nhau theo dõi màn đếm ngược, thể hiện tinh thần đoàn kết trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm mới.

Sự kiện đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai sau một năm nhiều biến động, đặc biệt là hai đợt thiên tai lịch sử. Người dân thêm tin tưởng vào một năm mới đoàn kết và phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội của địa phương.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn khi đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia.

Hàng ngàn người dân có mặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn tham gia chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026. Ảnh: LG.
Em Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (ngụ xã Ia O, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Em đang học tại Hà Nội. Chào đón năm mới, em đã vượt hơn 1.000 km vào Gia Lai để cùng người thân đón năm mới. Mong muốn, năm mới luôn được bình an, cuộc sống của mọi người được thuận lợi, phát triển hơn. Đặc biệt, kỳ vọng Gia Lai sẽ phát triển hơn nữa sau khi sáp nhập tỉnh".

Tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, hàng ngàn người háo hức cùng nhau chào đón năm mới trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong các chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa địa phương.
LÊ KIẾN
