Hơn 4.000 tác phẩm ảnh khắc họa diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới 09/03/2026 12:17

(PLO)- Gần 4.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi ảnh báo chí Việt Nam trên hành trình đổi mới đã khắc họa diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Ngày 9-3, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh báo chí Việt Nam trên hành trình đổi mới.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11-3-1951 – 11-3-2026).

Cuộc thi được phát động từ ngày 28-6-2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 31-1-2026, nhằm ghi lại những dấu ấn sinh động của đất nước trong gần 40 năm đổi mới.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhận được gần 4.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tác giả cao tuổi nhất tham gia sinh năm 1946, trong khi tác giả trẻ nhất sinh năm 2008.

Triển lãm ảnh Việt Nam trên hành trình đổi mới đã mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: VIẾT THỊNH

Các tác phẩm phản ánh đa dạng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, lao động sản xuất, khoa học – công nghệ, xây dựng đô thị, đời sống nông thôn và hình ảnh lực lượng vũ trang trong thời bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc, phản ánh sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện.

Theo ông Minh, qua nhiều vòng chấm sơ loại, sơ khảo và chung khảo được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải khuyến khích.

“Các tác phẩm năm nay khá đồng đều, nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên chưa có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải đặc biệt. Điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên nhưng vẫn cần thêm những tìm tòi, đột phá trong sáng tạo”- ông Lê Quốc Minh nhận định.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều bức ảnh gây ấn tượng nhờ bố cục chặt chẽ, khoảnh khắc giàu tính báo chí và thông điệp rõ ràng về sự phát triển năng động của đất nước.

Các tác phẩm đoạt giải và được trưng bày tại triển lãm đã tái hiện sinh động những chuyển động mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình phát triển.

Từ hình ảnh các công trình hạ tầng hiện đại, khu công nghiệp sôi động đến nhịp sống lao động khẩn trương của người dân hay vẻ đẹp bình dị của những vùng quê đang đổi thay từng ngày.

Ở nhóm giải A, các tác phẩm nổi bật nhờ khả năng nắm bắt khoảnh khắc giàu giá trị thông tin, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và phát triển của đất nước.

Trong khi đó, các tác phẩm đạt giải B và C mang đến nhiều góc nhìn đa dạng về đời sống xã hội, từ hình ảnh người nông dân trên cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, công nhân tại các khu công nghiệp đến nhịp sống sôi động tại các đô thị lớn.

Ngay sau lễ trao giải, triển lãm ảnh Việt Nam trên hành trình đổi mới đã mở cửa đón khách tham quan.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, nhiều tác phẩm chất lượng cao của cuộc thi sẽ được tuyển chọn để xuất bản trong cuốn sách ảnh về cuộc thi, nhằm lưu giữ và lan tỏa rộng rãi những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong hành trình phát triển.

Triển lãm không chỉ tôn vinh các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới.