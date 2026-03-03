Nghệ sĩ hiến kế đưa Hải Phòng trở thành ‘Thành phố âm nhạc’ của UNESCO 03/03/2026 17:34

(PLO)- Gần 20 ý kiến từ các nghệ sĩ nổi tiếng người Hải Phòng và doanh nghiệp đóng góp để xây dựng thành phố âm nhạc, hiện thực hóa mục tiêu gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Ngày 3-3, tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn TP, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

TP Hải Phòng gặp gỡ, trao đổi, tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Mục tiêu này nhằm đưa Hải Phòng tiệm cận với thành phố sáng tạo theo tiêu chí của UNESCO.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định hội nghị là dịp chia sẻ tầm nhìn, đưa khát vọng thành phố âm nhạc thành hiện thực. Đây là nơi âm nhạc không chỉ là biểu diễn mà trở thành dòng chảy văn hóa thường trực, định hình bản sắc và nâng tầm chất lượng sống.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Chủ tịch UBND TP cho biết Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tiềm lực và uy tín ngày càng khẳng định. Khát vọng “vươn mình cùng đất nước” đòi hỏi phát triển bền vững, toàn diện và có chiều sâu. Văn hóa phải trở thành nền tảng, động lực nội sinh quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội giai đoạn 2026 - 2030 xác định phát triển Hải Phòng thành thành phố "văn minh - hạnh phúc". TP phấn đấu nằm trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030, hướng tới gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO về âm nhạc vào năm 2045.

"Mục tiêu đặt ra vừa là động lực, vừa là thách thức lớn. Chúng ta không so sánh với địa phương nào mà đặt mình trước yêu cầu của thời đại và khát vọng phát triển TP"- ông Châu nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ hình thành hệ sinh thái âm nhạc đồng bộ. Âm nhạc được xác định là “hạ tầng mềm” của đô thị sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế đêm và xây dựng con người Hải Phòng giàu bản sắc.

Tại hội nghị, các nghệ sĩ và doanh nghiệp thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm gồm: nhận diện bản sắc âm nhạc; hoàn thiện cơ chế; xây dựng hệ sinh thái; phát triển sự kiện biểu tượng và thu hút nhân tài.

Ca sĩ trẻ Dương DOMIC góp ý tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Các đại biểu cũng chỉ ra những "điểm nghẽn" và giải pháp đột phá để âm nhạc trở thành thương hiệu nhận diện toàn cầu của Hải Phòng. Một số ý kiến đề xuất chính sách khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn trong quản lý biểu diễn và quan tâm đào tạo chuyên môn sâu cho giới trẻ.

Nhiều đại biểu đề xuất TP phát triển nền âm nhạc truyền thống gắn với đương đại, thúc đẩy kinh tế bằng văn hoá. Để có nền âm nhạc đặc sắc, đại biểu kiến nghị cần tăng cường tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà sản xuất để xây dựng nền âm nhạc phong phú, đa màu sắc.