Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài TP.HCM 28/02/2026 22:42

(PLO)- Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 sắp diễn ra, tiếp tục tôn vinh áo dài và quảng bá giá trị văn hóa Việt.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, tập trung chủ yếu tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM, Lễ hội Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc đến du khách trong và ngoài nước.

Mở đầu chương trình là hoạt động “Con đường áo dài”, không gian triển lãm và tương tác với áo dài, diễn ra lúc 15 giờ ngày 6-3 tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập "Thành Phố Màu Di Sản" của Nhà thiết kế Năm Tuyền khởi đầu cho phần trình diễn nghệ thuật đặc biệt trong Lễ hội Áo dài năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng ngày, vào lúc 18 giờ, chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức tại khu vực Đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Mạc Thị Bưởi).

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật áo dài sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 7-3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 8-3, chuỗi sự kiện cao điểm gồm: Chương trình kỷ niệm 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 kết hợp đồng diễn dân vũ với áo dài Việt Nam, bắt đầu lúc 7 giờ tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Cùng ngày, lúc 8 giờ, hoạt động diễu hành Ngày hội Việt phục và diễu hành áo dài sẽ xuất phát từ số 92 Nguyễn Huệ, di chuyển về sân khấu chính tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, vòng chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM và lễ trao giải cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 8-3 tại khu vực trung tâm lễ hội.

Khép lại chuỗi hoạt động là tọa đàm “Áo dài trong các tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và sinh viên quốc tế đang theo học tại TP.HCM”, tổ chức lúc 8 giờ ngày 18-3 tại Bảo tàng Áo dài.