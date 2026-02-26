Hải Phòng: Dâng hương khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 26/02/2026 14:43

(PLO)- Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 11-3-2026 (từ mùng 10 đến hết 23 tháng Giêng).

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Khu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Phòng), Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức lễ dâng hương khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Ban tổ chức dâng hương tại chùa Côn Sơn. Ảnh: HP

Đây là nghi lễ truyền thống mở đầu các hoạt động lễ hội, nhằm xin phép chư vị Phật, chư vị Thánh, chư vị thần linh cho phép tổ chức lễ hội; tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Thánh tổ Trúc lâm Huyền Quang tôn giả, cầu quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc; đồng thời góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm trong thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 11-3-2026 (tức mùng 10 đến hết 23 tháng Giêng) với nhiều điểm mới, đặc sắc, nổi bật cả về quy mô, nội dung và phương thức tổ chức, thể hiện rõ định hướng nâng tầm lễ hội xứng tầm di sản thế giới.

Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi. Ảnh: HP

Các hoạt động của lễ hội chủ yếu diễn ra tại di tích Côn Sơn với những hoạt động chính: Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026; Ngày hội sách Di sản; Trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; Lễ dâng bánh, Lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán; Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334-2026) và Khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026; Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc và Lễ giỗ Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, Lễ Mông Sơn thí thực.

Cùng với đó là các giải thể thao: Cờ tướng, vật dân tộc, liên hoan pháo đất và Giải việt dã và bán marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Hành trình Di sản thế giới”.

Dịp này, tại di tích Kiếp Bạc cũng có nhiều hoạt động như lễ dâng bánh chưng, bánh giầy; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa rối nước, không gian di sản, hoạt động trải nghiệm...

Lễ tế tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: HP

Theo Ban tổ chức, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 là sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng của TP Hải Phòng. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội nhằm quảng bá, tuyên truyền các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đồng thời giới thiệu, quảng bá tài nguyên, xúc tiến du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của Khu di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc và TP; định hướng xây dựng Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.