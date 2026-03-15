Nhiều văn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc trong ngày bầu cử

(PLO)- Trong ngày bầu cử, nhiều nghệ sĩ có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu, sắp xếp lịch quay, biểu diễn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngày 15-3, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều nghệ sĩ đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm bỏ phiếu, các cử tri là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu, người mẫu… đã đến tham gia bầu cử. Không ít nghệ sĩ chọn mặc áo dài hoặc trang phục lịch sự, một số khác diện áo đoàn thanh niên khi đến điểm bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm nhưng vẫn rộn ràng trong ngày hội của toàn dân.

Một số nghệ sĩ cho biết dù cuối tuần vẫn có lịch quay phim, ghi hình hoặc biểu diễn, họ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bầu cử.

Theo các nghệ sĩ, việc trực tiếp bỏ lá phiếu không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống xã hội. Trước những bước phát triển mới của TP.HCM, nhiều nghệ sĩ bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ góp phần đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh tại điểm bỏ phiếu cùng những dòng trạng thái ghi lại cảm xúc khi tham gia bầu cử, đồng thời kêu gọi người hâm mộ và người dân tích cực thực hiện quyền công dân.

Một số hình ảnh văn nghệ sĩ đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu:

MC Quỳnh Hoa đi bầu cử tại điểm bầu cử địa phương. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu cho biết đã hoàn thành “phần việc quan trọng nhất trong ngày” khi tham gia bầu cử, đồng thời bày tỏ mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai đất nước. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết khi đến điểm bầu cử, cô bất ngờ nghe ca khúc mình thể hiện được phát tại khu vực sảnh khiến cô cảm thấy rất vui. Theo nữ ca sĩ, cô mong muốn góp phần lan tỏa không khí của ngày hội bầu cử. Dịp này, Nguyễn Duyên Quỳnh cũng bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ ca khúc N"iềm tin từ lá phiếu", sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do cô thể hiện.

NSND Tạ Minh Tâm bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở phường Tân Thuận (TP.HCM). Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô tự hào khi thực hiện quyền công dân khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Bảo Ngọc, mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin vào tương lai, đồng thời cô cũng kêu gọi mọi người cùng tham gia bầu cử để lan tỏa tinh thần đoàn kết. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng gửi lời chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Quốc Đại. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: FBNV

Nam vương Tuấn Ngọc. Ảnh: FBNV