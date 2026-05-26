Vụ 15 m tường Hoàng thành Huế 'lạc lõng' sau tu bổ: Chỉ là màu tạm thời 26/05/2026 17:42

(PLO)- Tại cuộc tham vấn diễn ra ngay dưới chân đoạn tường thành vừa được phục hồi khẩn cấp, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định màu sắc hiện tại mang tính chất thí điểm, tạm thời.

Liên quan đến đoạn tường Hoàng thành Huế (dài khoảng 15 m) trông "lạc lõng", thiếu ăn nhập với tổng thể sau tu bổ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cuộc tham vấn ý kiến các chuyên gia.

Không thể bôi vẽ y như thật kiểu sân khấu

Cuộc tham vấn này được tổ chức trực tiếp tại khu vực tường thành đang tu bổ, với sự có mặt của lãnh đạo trung tâm và các chuyên gia.

Một số ý kiến cho rằng việc tu bổ, khắc phục một đoạn tường thành trong tổng thể gần 2,5 km như "vá một chiếc áo cũ", nên rất khó để tạo nên một sự đồng nhất.

Ông Trần Thanh Bình cho rằng khó đòi hỏi một sự sự giống nhau tuyệt đối với di tích cũ vì "màu của thời gian" là điều không thể sao chép.

Ông Trần Thanh Bình (thành viên Hội đồng khoa học) cho rằng màu sắc đang xử lý chưa thể hài hòa với những bức tường cũ ở hai bên. Tuy nhiên, khó để đòi hỏi một sự giống nhau tuyệt đối với di tích cũ vì "màu của thời gian" là điều không thể sao chép.

"Nếu giả sử thuê một họa sĩ dùng màu bôi trát vào để làm y như thật thì có khi chỉ mất 30 giây. Nhưng điều đó lại phản lại các quan điểm của tu bổ di tích. Đây không phải là sân khấu, không thể bôi vẽ lên như thế được," ông Bình khẳng định.

Do đó, vấn đề cốt lõi là làm sao để sự khác biệt giữa mới và cũ trở nên gần nhau nhất, dịu nhất có thể. Việc đấu nối giữa mảng tường mới phục hồi và mảng tường cũ cần có sự liên kết, chuyển tiếp thật sự khéo léo để tránh cảm giác đột ngột về thị giác.

Ông Trần Thanh Bình cũng cảnh báo trong khu vực di tích hiện nay còn rất nhiều đoạn tường thành đang ở mức cảnh báo nghiêng đổ, cần phục hồi, đặc biệt khi mùa mưa sắp tới.

"Đoạn 15 m này là một trường hợp nghiên cứu điển hình rất hay để đơn vị quản lý, thi công rút kinh nghiệm, tính toán kỹ thuật. Dù muốn hay không, đối với tất cả các dự án tương tự sau này, chúng ta đều phải tính toán phương án thật kỹ ngay từ đầu," ông Bình góp ý.

Chỉ là giải pháp tạm thời, mang tính thí điểm

Tại hiện trường, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khẳng định các đơn vị thi công đã làm việc hết sức trách nhiệm, tuân thủ đúng các quy định về xây dựng và trùng tu di tích.

Bức tường Hoàng thành vừa được tu bổ. Ảnh: N.DO

Giải thích về màu sắc của bức tường đang gây xôn xao, ông Trung cho biết theo nguyên gốc từ thời xưa, tường Hoàng thành được sơn, tô màu vàng. Tuy nhiên, khi tiến hành phục hồi khẩn cấp đoạn tường bị sập này, đơn vị phải tính toán làm sao để tương thích với các đoạn tường rêu phong xung quanh.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, ông Trung yêu cầu đơn vị thi công lựa chọn màu tro nhằm đảm bảo tương thích với toàn bộ khu vực.

Để tạo sự hài hòa giữa mảng tường mới và cũ, đơn vị thi công đã phủ lên một lớp màu tro. Ảnh: N.DO

"Đây là đoạn tường vừa trùng tu khẩn cấp, vừa mang tính chất thí điểm. Riêng về màu sắc, đây chỉ là giai đoạn tạm thời," ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trung, thời gian tới, Trung tâm sẽ có dự án trùng tu lại toàn bộ Hoàng thành. Do đó, bức tường 15 m này chính là một đối tượng để nghiên cứu ở thời điểm hiện tại. Trung tâm sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến Hội đồng khoa học để quyết định về màu sắc và phương pháp làm cho các đoạn tường thành sẽ trùng tu sau này.