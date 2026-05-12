Nghệ sĩ dính ma túy: Danh tiếng phải đi kèm với trách nhiệm 12/05/2026 19:11

(PLO)- Liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ liên quan ma túy không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận mà còn đặt ra lo ngại về tác động xã hội, đặc biệt đối với nhận thức của giới trẻ.

Mới đây, thông tin ca sĩ Miu Lê bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, trở thành từ khóa tìm kiếm nổi bật và kéo theo nhiều tranh luận.

Trước đó, đã có những trường hợp ca sĩ, người mẫu, nhà thiết kế...cũng đã bị dính tới ma túy khiến dư luận quan tâm.

Các vụ việc cho thấy đây không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng, cũng như những hệ lụy đối với công chúng.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Khi hình ảnh nghệ sĩ không còn là chuyện cá nhân

Điểm chung của các vụ việc là thông tin tiêu cực không dừng ở phạm vi cá nhân mà nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành vấn đề quan tâm của dư luận và tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội.

ThS Nguyễn Hiếu Tín, chuyên gia văn hóa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: NVCC

Nói về vấn đề này, ThS Nguyễn Hiếu Tín, chuyên gia văn hóa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho rằng người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội hiện đại.

Theo ThS Tín, công chúng, đặc biệt là người trẻ, có xu hướng yêu mến và học theo thần tượng từ phong cách sống đến quan điểm cá nhân. Trong môi trường mạng xã hội, mức độ ảnh hưởng này càng gia tăng.

“Công chúng, đặc biệt là người trẻ, dễ yêu mến và học theo thần tượng từ phong cách, lối sống đến quan điểm. Trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng này càng mạnh, khiến hình ảnh người nổi tiếng không còn thuần túy cá nhân mà gắn với trách nhiệm xã hội” - ThS Tín phân tích.

Đáng lưu ý, ThS Tín cho rằng mạng xã hội hiện nay có xu hướng “giải trí hóa” các scandal nghiêm trọng, khiến một bộ phận công chúng tiếp nhận thông tin như những câu chuyện giật gân, làm mờ ranh giới đúng - sai. Sự lặp lại của các thông tin tiêu cực có thể dẫn đến nguy cơ bình thường hóa hành vi lệch chuẩn, làm suy giảm ý thức cảnh giác trong xã hội.

ThS Tín nhấn mạnh, trong thời đại số, đạo đức và nhân cách vẫn là giá trị cốt lõi của hình ảnh người nổi tiếng; mức độ ảnh hưởng càng lớn thì yêu cầu về trách nhiệm xã hội càng cao.

Danh tiếng đi kèm với trách nhiệm

Đồng quan điểm, TS Phạm Văn Luân, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, cho rằng danh tiếng luôn đi kèm trách nhiệm xã hội. Bên cạnh các “đặc quyền” về thu nhập và sức ảnh hưởng, nghệ sĩ không chỉ thể hiện ở sản phẩm nghệ thuật mà còn phản ánh phong cách sống cá nhân.

Theo TS Luân, “nhất cử, nhất động” của người nổi tiếng đều có thể tác động đến công chúng, do đó các hành vi lệch chuẩn, đặc biệt liên quan đến ma túy, không thể được biện minh bằng các lý do như cảm hứng sáng tạo hay thăng hoa nhất thời. Một nghệ sĩ sa ngã không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gây thiệt hại cho đối tác, thương hiệu và các dự án nghệ thuật liên quan.

TS Luân cũng lưu ý, đối với giới trẻ - nhóm có xu hướng thần tượng hóa người nổi tiếng - các vụ việc sụp đổ thần tượng có thể dẫn đến hiệu ứng bình thường hóa cái sai lệch, khi hành vi tiêu cực bị nhìn nhận sai lệch thành cá tính, nổi loạn hay đẳng cấp, từ đó làm xói mòn chuẩn mực xã hội.

Bên cạnh đó, mạng xã hội với đặc tính lan truyền nhanh có thể tạo hiệu ứng phóng đại sai lầm, khiến hình ảnh tiêu cực của nghệ sĩ tồn tại lâu dài và khó bị lãng quên. Điều này vừa phản ánh mức độ quan tâm của xã hội, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc giữ gìn hình ảnh.

Để hạn chế hiện tượng sụp đổ thần tượng, theo TS Luân, cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa, giáo dục và cơ quan quản lý nhằm xây dựng cơ chế phù hợp.

Đồng thời tăng cường giáo dục để giới trẻ phân biệt giữa giá trị nghệ thuật và lối sống cá nhân của người nổi tiếng.

Chia sẻ tại Hội nghị Câu lạc bộ Tình nguyện vì bình yên thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 do Công an TP.HCM tổ chức, ca sĩ Ngô Kiến Huy (tên thật là Lê Thành Dương), Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (phụ trách khối văn nghệ sĩ), cho biết người nghệ sĩ cần ý thức rõ vai trò, sức ảnh hưởng và trách nhiệm trong việc lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy. Ảnh: BTC

Theo nam ca sĩ, câu lạc bộ được thành lập nhằm xây dựng kênh kết nối phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, đặc biệt trên không gian mạng, qua đó đồng hành với giới trẻ trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội.

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ triển khai các hoạt động với định hướng rõ ràng, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ đóng vai trò nòng cốt, tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để truyền tải thông điệp một cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Đặc biệt, các nội dung truyền thông sẽ tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp giới trẻ nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố được thành lập với sự phối hợp giữa Công an TP.HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.