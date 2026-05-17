Lý do ca sĩ bolero Quang Lập và loạt giám đốc công ty âm nhạc bị khởi tố 17/05/2026 10:01

(PLO)- Ca sĩ Quang Lập và Nguyễn Hải Bình đã không xin phép, không trả phí quyền tác giả để thực hiện việc sử dụng bản ghi, trong khi Công ty BH Media được YouTube chi trả hơn 6 tỉ đồng.

Năm vụ án xâm phạm bản quyền tác giả với 7 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Trong số các bị can có Diệp Văn Lập, tức ca sĩ bolero Quang Lập nổi tiếng.

Quang Lập thành lập Trung tâm Giọng ca để đời từ nhiều năm trước. Tại đây, ca sĩ Quang Lập vừa biểu diễn vừa tổ chức ghi âm, quay video clip.

Diệp Văn Lập (bolero Quang Lập)

Khi các ca sĩ biểu diễn, Lập cho ghi âm, ghi hình rồi chỉnh sửa thành từng file âm thanh và video. Quang Lập ký kết với Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media) do Nguyễn Hải Bình làm Tổng giám đốc để đăng tải các sản phẩm này lên YouTube nhằm thu tiền quảng cáo.

Theo cơ quan điều tra, ca sĩ Quang Lập và Bình đã không xin phép và không trả phí để thực hiện việc nêu trên là vi phạm bản quyền.

Công ty BH Media được thành lập từ năm 2017. Bình đại diện pháp luật của công ty này để ký kết với nhiều đơn vị, phòng trà, đơn vị tổ chức đêm nhạc. Sau đó, Bình và những người liên quan tiến hành ghi âm, ghi hình rồi chỉnh sửa và đăng tải lên YouTube khi chưa được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ các sản phẩm sao chép đó được YouTube chuyển cho Công ty BH Media.

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình

Ngoài ra, Nguyễn Trung Trường Huy (Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn) và Võ Hoàng Việt đã xin phép để tổ chức các đêm biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, Việt và Huy đã cho ghi âm, ghi hình các buổi biểu diễn rồi chỉnh sửa, thông qua Công ty BH Media để đăng tải lên YouTube.

Tương tự, Võ Văn Nam làm Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment đã không xin phép quyền tác giả mà tự ý ghi âm, ghi hình rồi thông qua Công ty BH Media đăng tải lên YouTube để ăn chia tiền quảng cáo.

Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy

Cơ quan điều tra xác định bước đầu Công ty BH Media hưởng lợi thông qua các hoạt động nêu trên là hơn 6 tỉ đồng. Số tiền này được Công ty BH Media chi trả cho ca sĩ Quang Lập, Huy, Việt theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự trên cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment. Ảnh: BCA

Trước đó, trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Cụ thể, vụ án xảy ra tại Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm này.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo). Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.