Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình với Bùi Đình Khánh 15/05/2026 10:15

(PLO)- VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội giết người, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy...

Sáng 15-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm với nhiều tội danh.

Mở đầu phần tranh luận, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã nêu quan điểm buộc tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: NS

Cùng bị đề nghị mức án tử hình còn có 3 bị cáo khác Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng.

Cụ thể, bị cáo Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý; 7-8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng cùng bị đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án đối với các bị cáo. Ảnh: ND

Ngoài các bị cáo bị đề nghị án tử hình, có 5 bị cáo bị đề nghị án tù chung thân, gồm: Hà Quang Sơn (về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy); Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là 22 năm tù.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương – bạn gái của Bùi Đình Khánh, bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội che giấu tội phạm.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của Bùi Đình Khánh tại tòa. Ảnh: NS

Theo VKS, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội.

Dù vậy, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, có đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội như cáo trạng truy tố...