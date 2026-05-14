Tại toà, Bùi Đình Khánh gửi chia buồn đến gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải 14/05/2026 17:19

(PLO)- Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn các bị hại đã không yêu cầu bồi thường và gửi lời chia buồn đến gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải.

Chiều 14-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm với nhiều tội danh.

Clip: Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn đến gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải

Mở đầu phiên xử, HĐXX hỏi các bị hại trong vụ án. Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.

HĐXX cho biết với tội cố ý làm hư hỏng tài sản do Bùi Đình Khánh thực hiện, tổng thiệt hại theo kết luận giám định là hơn 128 triệu đồng.

Các bị hại gồm ông Giang, ông Bình và anh Đạt đều có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị không yêu cầu Khánh bồi thường thiệt hại. Một số bị hại khác cũng không yêu cầu bị cáo này bồi thường.

Đối với thiệt hại về tính mạng của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải, HĐXX cho biết theo quy định, bị cáo Khánh phải có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sỹ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, không yêu cầu bị cáo Khánh bồi thường.

HĐXX hỏi bị cáo Bùi Đình Khánh nghĩ sao về vấn đề này?

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: NS

Trả lời HĐXX, Bùi Đình Khánh cho biết cảm ơn các bị hại đã không yêu cầu bồi thường.

“Bị cáo cũng gửi lời chia buồn đến gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh trong vụ án, mà bị cáo đã gây ra cái chết cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải. Mong HĐXX, đại diện VKSND và đại diện gia đình bị hại ghi nhận” – Bùi Đình Khánh nói.

Phiên tòa tiếp tục với phần hỏi của luật sư đối với các bị cáo.