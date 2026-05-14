Clip: Lời khai của bạn gái bị cáo Bùi Đình Khánh tại tòa 14/05/2026 12:03

(PLO)- Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh - cho biết khi gọi xe taxi giúp Khánh lúc nửa đêm, không hề biết là Khánh đã phạm tội...

Sáng 14-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm với nhiều tội danh.

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án. Trong đó, đáng chú ý là những lời khai của bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái Bùi Đình Khánh. Bị cáo Thương bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Tại toà, Thương cho biết đang là sinh viên, học năm 2 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Thương chỉ mới quen Khánh qua mạng xã hội, thông qua Hiền (bạn gái của bị cáo Hải – người anh em thân thiết của Khánh).

Cả hai xác định tình cảm nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, cùng đi chơi, đi du lịch, xem ca nhạc.

Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái Bùi Đình Khánh - tại toà. Ảnh: NS

Thương cho biết khi Khánh gọi để nhờ đặt xe taxi, Thương không hề biết Khánh đã thực hiện hành vi phạm tội. Thương lên mạng tìm số điện thoại xe taxi để liên lạc.

Trong đêm đó, sau khi huỷ xe taxi, Thương mới dần biết sự việc, biết Khánh bắn chết người.

Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, Khánh có liên hệ lại với Thương qua 1 số điện thoại lạ.

HĐXX hỏi Thương bị truy tố có oan sai không. Dù lời khai tại toà Thương nói không hề biết Khánh đã phạm tội khi gọi taxi nhưng Thương trả lời là không bị oan sai.

Thương cũng cho biết mình hiểu rõ bị truy tố vì tội che giấu tội phạm và không bị bắt tạm giam vì đang còn nuôi con nhỏ.

“Xuất phát từ mối quan hệ của mình với Khánh thông qua mạng xã hội, bị cáo còn làm liên luỵ tới bạn của mình là Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không, đặt niềm tin như thế đúng nơi đúng chỗ chưa” – HĐXX hỏi bị cáo Thương.

Thương trả lời HĐXX rất ân hận về hành vi của mình và chưa đặt niềm tin đúng nơi đúng chỗ.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17-4-2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, gọi cho bạn không được, Khánh đã gọi điện, nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (là bạn gái của Hải).

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn, Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.

Tiếp theo, Khánh vào khu vực tập thể khu Quân Y ở khu vực chân đồi Yên Lập, thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh lấy quần áo màu xanh rêu, quần đùi màu xám (loại quần áo của bộ đội) treo trên dây phơi và mặc trên người, mục đích thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của Công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm – thành phố Hà Nội.

Đến 00 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh Cường - lái xe taxi liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh gọi cho Thương và yêu cầu Thương tìm, kết bạn với một tài khoản mạng Telegram tên “BXH” của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này, lúc này Thương đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm.

Lúc 23 giờ 36 phút ngày 17-4-2025, Hiền tìm được tài khoản Telegram “BXH” của Khánh. Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc, tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể đón nhưng đều không được.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: NS

Đến hơn 0 giờ ngày 18-4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe đến đón.

Khánh sau đó gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng Khánh thấy không đảm bảo nên chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Lúc này, Thương không liên lạc được với Khánh nên đã báo hủy chuyến.

Theo hồ sơ, Triệu Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 2005), dân tộc Dao, thường trú tại xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cũ). Thương sau đó sinh sống ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng (sinh năm 1984) và có 1 con (sinh năm 2024).