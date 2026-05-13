Lý do bạn gái của Bùi Đình Khánh phải hầu tòa 13/05/2026 11:13

(PLO)- Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của “trùm” ma túy Bùi Đình Khánh, bị cáo buộc dù đã biết Khánh buôn ma túy số lượng lớn và sử dụng súng giết người nhưng vẫn giúp Khánh bỏ trốn.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm với nhiều tội danh.

Tại phiên tòa, một trong những bị cáo nhận được sự chú ý từ dư luận là Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của Khánh, người bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Trong vụ án này, Thương được cho tại ngoại và có mặt tại phiên tòa hôm nay.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17-4-2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, gọi cho bạn không được, Khánh đã gọi điện, nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (là bạn gái của Hải).

Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của Bùi Đình Khánh, tại tòa. Ảnh: NS

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn, Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.

Tiếp theo, Khánh vào khu vực tập thể khu Quân Y ở khu vực chân đồi Yên Lập, thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh lấy quần áo màu xanh rêu, quần đùi màu xám (loại quần áo của bộ đội) treo trên dây phơi và mặc trên người, mục đích thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của Công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm – thành phố Hà Nội.

Đến 00 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh Cường - lái xe taxi liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh gọi cho Thương và yêu cầu Thương tìm, kết bạn với một tài khoản mạng Telegram tên “BXH” của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này, lúc này Thương đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NS

Lúc 23 giờ 36 phút ngày 17-4-2025, Hiền tìm được tài khoản Telegram “BXH” của Khánh. Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc, tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể đón nhưng đều không được.

Đến hơn 0 giờ ngày 18-4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe đến đón.

Khánh sau đó gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng Khánh thấy không đảm bảo nên chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Lúc này, Thương không liên lạc được với Khánh nên đã báo hủy chuyến. Vai trò của Thương cũng kết thúc ở thời điểm này.

Theo hồ sơ, Triệu Thị Hoài Thương (sinh năm 2005), dân tộc Dao, thường trú tại xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cũ). Thương sau đó sinh sống ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng và có 1 con sinh năm 2024.