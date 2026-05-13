Đang xét xử Bùi Đình Khánh vụ bắn chiến sĩ công an hy sinh 13/05/2026 09:03

(PLO)- Khoảng 7 giờ 45 phút, xe chở Bùi Đình Khánh cùng các bị cáo khác trong vụ án giết người, mua bán ma túy đã đến trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh.

Bùi Đình Khánh bị dẫn giải đến phiên tòa

Sáng 13-5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh.

Trong vụ án này, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử với 4 tội danh, gồm: Giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội như giết người; mua bán trái phép chất ma tuý; tàng trữ trái phép chất ma tuý; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; che giấu tội phạm.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 13-5 đến ngày 15-5.

Theo ghi nhận của PLO, an ninh phiên toà được thắt chặt. Từ 7 giờ sáng, lực lượng cảnh sát đã đứng gác sẵn quanh trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh.

Các bị cáo được đưa tới tòa. Ảnh: NS

Quanh khu vực tòa và cổng tòa lực lượng công an được bố trí với trang bị đầy đủ. Những người không liên quan không được phép vào bên trong và cấm quay phim, chụp ảnh.

Bùi Đình Khánh, kẻ bị xét xử 4 tội danh ngày hôm nay tỏ ra khá bình thản khi được dẫn giải đến tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17-4-2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng bọn vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Ngoài ra, Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, khối lượng 87 gram gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích mua bán.

Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng bắn chết chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NS

Từ tháng 8-2023 đến ngày 17-4-2025, Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng, mục đích để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21 giờ ngày 17-4-2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Đối với Hà Thương Hải, bị cáo này bị cáo buộc cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2-2025.

Bùi Đình Khánh tỏ ra bình thản khi được dẫn giải tới tòa. Ảnh: NS

Ngày 16-4-2025, Hải bị phát hiện tàng trữ nhiều loại ma túy trên ôtô tại phường Bãi Cháy. Cùng ngày, tại căn hộ ở chung cư Green Bay Garden, Hải còn cung cấp ma túy cho Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông sử dụng.

Cơ quan điều tra cho rằng Hải cũng có hành vi cùng Khánh cất giấu 2 khẩu AK, một khẩu colt xoay và nhiều đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Với Ngô Văn Tuyên, VKS cáo buộc Tuyên tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, rồi chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

TAND tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án ra bắt đầu xét xử. Ảnh: NS

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Hai người này còn bị cáo buộc bàn bạc việc sử dụng súng chống trả lực lượng chức năng.