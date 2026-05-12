Ngày mai, tòa xử kẻ bắn trả khiến chiến sĩ công an hy sinh 12/05/2026 16:20

(PLO)- Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử với 4 tội danh, gồm giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sáng mai (13-5), TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, với số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Bùi Đình Khánh khi bị bắt. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, tối 17-4-2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong vụ án này, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử với 4 tội danh, gồm: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội như Giết người; Mua bán trái phép chất ma tuý; Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Che giấu tội phạm.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 13-5 đến ngày 15-5.