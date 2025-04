Bắt thêm bạn gái Bùi Đình Khánh và 7 bị can trong chuyên án ma túy 28/04/2025 09:05

(PLO)- Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy liên quan Bùi Đình Khánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt thêm 8 bị can, trong đó có bạn gái của bị can Khánh.

Ngày 28-4, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, đến nay đã khởi tố 6 tội danh, gồm: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm.

Ngoài 5 người bị bắt sau 24 giờ đầu tiên, đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ thêm 8 người, nâng tổng số đối tượng đã bị bắt trong chuyên án đến thời điểm hiện tại là 13 người.

Bùi Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Trong chuyên án này, công an đã thu giữ tổng số 25 bánh heroin; 8,84 gram ma túy tổng hợp, 1 bộ sử dụng ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 1 báng súng, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn (không có kíp nổ và thuốc nổ); 10 kíp nổ, 4 đoạn dây cháy chậm; 6 xe ô tô.

Cụ thể, những bị can bị khởi tố và bắt giữ tính đến thời điểm này của chuyên án là: Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị khởi tố về các tội: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hoàng Văn Đông (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hà Quang Sơn (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Hà Thương Hải, Bùi Đình Khánh, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn đã cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Cùng với đó, những bị can còn lại gồm: Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại tổ 4 khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - bác ruột Bùi Đình Khánh), bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc - chú rể đối tượng Hà Thương Hải) bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết (24 tuổi, trú tại xóm Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - em họ Hà Thương Hải), bị khởi tố về các tội: mua bán trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm.

Ngoài những bị can này có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan công an còn khởi tố 6 bị can liên quan đến tội danh che giấu tội phạm gồm:

Ngô Thị Thơ (51 tuổi, trú tại khu Trung tâm 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - mẹ đẻ Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, trú tại khu Trung tâm 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - vợ Hà Thương Hải).

Bùi Xuân Hiến (36 tuổi, trú tại tổ 12, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – anh họ Bùi Đình Khánh).

Lò Văn Minh (23 tuổi, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi ở hiện nay, khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - em họ Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thịnh Đáng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái Bùi Đình Khánh).

Triệu Thị Hiền (20 tuổi, trú tại số nhà 7A, ngõ 220, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái Hà Thương Hải).

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố để điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và những người có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi, vận động những người khác có liên quan đến vụ án trên khẩn trương ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.