Hai thanh niên ngăn cản một phụ nữ có ý định nhảy cầu tại Buôn Ma Thuột 03/05/2025 21:08

Ngày 3-5, một lãnh đạo UBND phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã nắm thông tin việc hai thanh niên kịp thời ngăn cản một phụ nữ có ý định nhảy cầu.

Một thanh niên giữ chặt phụ nữ ngồi trên thành cầu. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên giữ lấy một phụ nữ đang ngồi cheo leo ở thành cầu cạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tự An. Khi được kéo khỏi thành cầu, người phụ nữ ngồi khóc nức nở.

Theo tìm hiểu của PV, anh PTL (32 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) là một trong hai người đã tham gia ngăn cản phụ nữ nhảy cầu.

Theo anh L, khoảng 2 giờ sáng 3-5, anh lái taxi đi qua cầu cạn đường Võ Nguyên Giáp thì thấy một phụ nữ ngồi trên thành cầu khóc lóc.

Video người phụ nữ ôm mặt khóc sau khi được giải cứu

Do cầu cạn rất cao, cách mặt đất 20-30m nên việc leo lên thành cầu rất nguy hiểm. Nghi ngờ phụ nữ trên có ý định tự tử nên anh L dừng xe quan sát.

Sau đó, anh L phát hiện có một thanh niên khác đang ngồi trên xe máy, theo dõi phụ nữ trên thành cầu nên tiến tới bắt chuyện, bàn bạc phương án giải cứu.

Cả hai thống nhất, thanh niên đi xe máy tới động viên rồi tìm cơ hội giải cứu. Anh L sẽ quay lại video để phòng hờ chuyện bất trắc.

Bàn bạc xong, thanh niên đi xe máy tìm cách tiếp cận nhưng phụ nữ trên thành cầu đã phát hiện và yêu cầu không được lại gần.

Thanh niên đi xe máy vừa khuyên can, động viên vừa cố gắng tiếp cận gần hơn người trên thành cầu.

Lợi dụng lúc chị này không để ý, thanh niên này lao tới ôm chặt người phụ nữ, lúc này anh L cũng chạy tới, hỗ trợ giữ chặt và kéo phụ nữ trên thành cầu xuống.

Theo anh L, phụ nữ trên thành cầu có tâm lý bất ổn, sẵn sàng nhảy xuống dưới bất kỳ lúc nào. Lúc đó anh rất sợ nhưng trước tình huống cấp bách không còn cách nào khác, phải hành động để ngăn cản.

"Khi xuống khỏi thành cầu, phụ nữ ôm mặt khóc nức nở. Anh em chúng tôi vừa động viên vừa gọi báo công an phường Tự An để nhờ tiếp nhận, hỗ trợ" - anh L nói.

Thông tin từ Công an phường Tự An cho biết thời điểm trên trực ban của đơn vị có nhận tin báo về vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng của công an phường đến thì người nhà đã đưa người phụ nữ liên quan về.