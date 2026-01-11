Gia Lai: Sau tiếng nổ lớn, 2 phụ nữ tử vong 11/01/2026 11:03

(PLO)- Trong lúc hai bên mua bán phế liệu thì xảy ra tiếng nổ lớn, hai phụ nữ không may tử vong.

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ nổ tại khu phế liệu, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai khiến hai phụ nữ tử vong.

Vụ nổ tại khu phế liệu khiến hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 46 phút ngày 10-1, bà Nguyễn Thị Thỏa (47 tuổi, ngụ thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc - làm nghề mua phế liệu) đến nhà bà Đặng Thị Của (63 tuổi, ngụ thôn Vạn Định, xã Phù Mỹ Bắc) mua phế liệu.

Đến khoảng 13 giờ 3 phút, trong lúc hai người thực hiện việc mua bán phế liệu thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn. Hậu quả, bà Đặng Thị Của tử vong tại chỗ, bà Nguyễn Thị Thỏa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng kiểm tra ghi nhận có nhiều vết máu trên nền xi măng, có một số viên bi nhỏ bằng kim loại ở hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.