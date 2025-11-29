TP.HCM: Nam thanh niên tử vong thương tâm sau vụ nổ lớn ở xã Nhuận Đức 29/11/2025 16:56

(PLO)- Tại xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM xảy ra vụ nổ lớn khiến một nam thanh niên 23 tuổi tử vong ngay tại chỗ, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 29-11, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Nhuận Đức và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ nổ khiến một nam thanh niên tử vong. Ảnh: NDCC

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi cũ) nghe tiếng nổ lớn.

Kiểm tra tại chỗ, mọi người phát hiện khu vực bếp của một nhà dân tại khu vực bị hư hỏng nặng. Nhiều người từ trong căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Khi kiểm tra hiện trường vụ nổ, người dân phát hiện nam thanh niên tên NTH (23 tuổi) tử vong. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo chính quyền địa phương.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Từ camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, tiếng nổ lớn làm rung lắc đồ đạc nhà dân dù cách hiện trường hàng chục mét.

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa quanh hiện trường và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa, không để người lạ ra vào để phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận, vụ nổ khiến nhiều đồ đạc trong căn bếp xáo trộn, cháy xém.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ việc khiến nam thanh niên tử vong. Người này là thành viên trong gia đình, thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có nhiều người, riêng nạn nhân ở khu vực bếp. May mắn không có thêm ai bị thương.

Cũng theo chính quyền địa phương, căn nhà nơi xảy ra vụ nổ là nhà dân, không có sản xuất hay mua bán gì.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.