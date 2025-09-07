TP.HCM: Cháy nổ dữ dội kho hàng trên đường Trần Văn Giàu 07/09/2025 18:50

(PLO)- Khói lửa bốc lên từ kho hàng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, TP.HCM kèm theo tiếng nổ khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Chiều 7-9, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa hàng trên đường Trần Văn Giàu (TP.HCM).

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên bên trong kho, cửa cuốn lúc này đang đóng kín, bên trong đám cháy còn phát ra tiếng nổ. Nhiều người cố gắng mở lối bên hông nhà và tháo cửa cuốn để tìm cách khống chế nhưng bất thành. Vụ việc khiến nhiều người dân khu vực hốt hoảng.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt dập lửa. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 9 điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng huy động xe nâng của doanh nghiệp gần đó để nâng cửa kho, tạo điều kiện cho lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế đám cháy. Ngọn lửa được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản bên trong kho bị thiêu rụi. Ghi nhận tại hiện trường, một ô tô con dựng gần cửa ra vào cũng bị cháy hư hỏng.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản và một chiếc xe ô tô bên trong kho hàng hư hỏng. Ảnh: HT

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực đang có mưa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.