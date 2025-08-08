Cháy nhà lúc 2 giờ sáng, 3 người leo qua ban công thoát nạn

Ngày 8-8, Công an TP.HCM cho biết vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà số 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có ba người gồm ông Chu Quang T (56 tuổi, chủ nhà), bà Vũ Thị M (55 tuổi, vợ ông T) và chị Chu Vân A (35 tuổi, con gái ông T).
Khi phát hiện khói và lửa ở sân trước, cả ba đã nhanh chóng leo qua ban công, thoát sang nhà bên cạnh qua lối thoát nạn khẩn cấp ở tầng hai.
Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 15 huy động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến hiện trường.
Cảnh sát sau đó dùng máy chuyên dụng phá cửa, vào bên trong dập lửa.
Ngôi nhà hai tầng có tổng diện tích 152m2, được trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ. Vị trí cháy nằm ở sân trước (khu vực chừng 28 mét vuông), chất cháy chủ yếu là nhựa tổng hợp của xe máy, xe đạp và một số vật dụng ít sử dụng. Ngọn lửa được khống chế và dập tắt lúc 2 giờ 25 phút.
Vụ cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi hai xe máy, bốn xe đạp cùng một số tài sản khác, diện tích cháy khoảng 6 mét vuông. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được phần diện tích còn lại của căn nhà và các hộ dân xung quanh.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, nhất là trong dịp lễ, tết. Khi đun nấu phải trông coi, trước khi ra khỏi nhà hoặc đi xa cần kiểm tra, tắt hệ thống điện để giảm nguy cơ cháy.
Không sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm khi không giám sát. Thường xuyên nhắc nhở các thành viên cảnh giác, trang bị sẵn bình chữa cháy và phương tiện thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố.
Các hộ gia đình nên tháo dỡ phần cơi nới, mái vẩy dễ cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan; dọn dẹp vật cản trong hẻm để xe chữa cháy dễ tiếp cận. Khu dân cư cần xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, tổ chức tập huấn, thực tập tình huống sát thực tế, dự trữ nước sinh hoạt để phục vụ chữa cháy.
Khi xây dựng nhà, nên bố trí ít nhất hai lối thoát hiểm. Không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt, biển quảng cáo che kín ban công, lô gia; mái nhà, sân thượng phải thông thoáng và có lối lên thuận tiện. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cần tách biệt khu vực chứa hàng hóa dễ cháy với nơi sinh hoạt; không để phương tiện có xăng, dầu gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.