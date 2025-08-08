Cháy nhà lúc 2 giờ sáng, 3 người leo qua ban công thoát nạn 08/08/2025 11:30

(PLO)- Phát hiện đám cháy bùng lên từ tầng trệt lúc 2 giờ sáng, ba người bên trong đã nhanh chóng thoát lên tầng 2, leo qua ban công qua nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn.

Ngày 8-8, Công an TP.HCM cho biết vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà số 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có ba người gồm ông Chu Quang T (56 tuổi, chủ nhà), bà Vũ Thị M (55 tuổi, vợ ông T) và chị Chu Vân A (35 tuổi, con gái ông T).

Khi phát hiện khói và lửa ở sân trước, cả ba đã nhanh chóng leo qua ban công, thoát sang nhà bên cạnh qua lối thoát nạn khẩn cấp ở tầng hai.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 15 huy động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến hiện trường.

Cảnh sát sau đó dùng máy chuyên dụng phá cửa, vào bên trong dập lửa.

Cảnh sát dùng máy chuyên dụng để phá cửa, dập lửa. Ảnh: CA

Ngôi nhà hai tầng có tổng diện tích 152m2, được trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ. Vị trí cháy nằm ở sân trước (khu vực chừng 28 mét vuông), chất cháy chủ yếu là nhựa tổng hợp của xe máy, xe đạp và một số vật dụng ít sử dụng. Ngọn lửa được khống chế và dập tắt lúc 2 giờ 25 phút.

Vụ cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi hai xe máy, bốn xe đạp cùng một số tài sản khác, diện tích cháy khoảng 6 mét vuông. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được phần diện tích còn lại của căn nhà và các hộ dân xung quanh.