Sập bảng quảng cáo tại cửa hàng làm một phụ nữ bị thương 07/01/2026 11:14

(PLO)- Gió mạnh khiến bảng hiệu quảng cáo và mái tôn tại một cửa hàng ở Đắk Lắk đổ sập, khiến một phụ nữ bị thương.

Ngày 7-1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khắc phục sự cố sập bảng hiệu quảng cáo tại một cửa hàng ở đường Y Wang, phường Ea Kao.

Mái tôn và biển quảng cáo từ cửa hàng đổ sập. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, do gió mạnh, bảng hiệu quảng cáo của cửa hàng bất ngờ đổ sập. Ngoài ra, phần mái che trước cửa hàng với nhiều sắt, thép, mái tôn cũng đổ sập xuống.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà NTT (60 tuổi, ngụ phường Ea Kao) cùng con trai vừa mua điện thoại bước ra. Người con trai nhanh chân chạy thoát, nhưng bà T bị mái tôn và biển quảng cáo đè trúng, bị thương nặng.

Video biển hiệu quảng cáo và mái tôn tại Cửa hàng bị sập

"Em và mẹ bước ra thì phần mái tôn đổ sập. Em kêu mẹ chạy nhanh nhưng mẹ chạy không kịp. Ngay khi mẹ bị thương, em chui vào trong đưa mẹ ra và đưa đi cấp cứu", con trai bà T nói.

Lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO tại hiện trường, do mái tôn và bảng hiệu quảng cáo sập xuống bịt lối đi nên hiện có nhiều xe máy và nhân viên của cửa hàng bị kẹt lại bên trong. Một ô tô đỗ ngoài vỉa hè bị mái tôn, sắt thép đè lên gây hư hỏng nhẹ.

Mái tôn và nhiều sắt thép đổ sụp xuống. Ảnh: T.T

Lãnh đạo UBND phường Ea Kao cho biết hiện Phòng Kinh tế-Hạ tầng đô thị phường đang phối hợp với Công an phường khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện.