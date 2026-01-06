Người đàn ông tử vong vì nhảy xuống sông cứu người nghi say rượu 06/01/2026 12:19

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong do nhảy xuống sông để cứu người nghi say rượu.

Ngày 6-1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể ông TVĐ (43 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa) từ dưới Sông Ba lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ. Ảnh: M.N

Theo lãnh đạo này, ông Đ tử vong vì nhảy xuống sông cứu một người khác nghi say rượu ở khu vực cầu Sông Ba. Khi nhảy xuống sông, ông Đ bị vấp chướng ngại vật phía dưới và tử vong.

Còn theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 3 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có người mất tích (ông Đ) tại khu vực Sông Ba, thuộc địa phận xã Sơn Hòa.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 9 giờ 25 cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.