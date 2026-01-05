Bắt tạm giam thanh niên dùng đũa đâm tài xế taxi 05/01/2026 20:55

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên trong vụ dùng đũa đâm tài xế taxi khi xe đang lưu thông trên đường gây xôn xao dư luận.

Ngày 5-1, Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk).

Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo công an, Khánh bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Khánh đã được Viện KSND khu vực 4, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 1-1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) về nhà tại xã Tân Tiến.

Khi taxi di chuyển đến buôn Kmơng, xã Krông Pắc (gần quốc lộ 26) thì gặp đoạn đường xấu, nhiều ổ gà nên xe rung lắc, khiến bé nhỏ - con của Khánh bị nôn ói. Lúc này, Khánh nhắc nhở tài xế đi chậm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Khánh dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế khi người này đang điều khiển xe. Do hoảng sợ, tài xế đã mở cửa taxi chạy thoát thân.

Video Khánh dùng đũa đâm tài xế taxi

Vụ việc nói trên được camera hành trình của taxi ghi lại và được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Sau khi xác minh, công an xác định đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Khánh về tội cố ý gây thương tích.

Tại công an, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bày tỏ hối hận vì hành động thiếu kiềm chế của bản thân.