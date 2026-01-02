Thanh niên dùng đũa đâm tài xế vì... ổ gà 02/01/2026 22:49

Tối 2-1, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ, xử lý Phạm Ngọc Khánh (25 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi hành hung tài xế tax​i.

Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1-1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ, từ xã Ea Phê về nhà ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đi đến đoạn đường thuộc buôn Kmrơng (xã Krông Pắc), do đường có nhiều ổ gà khiến xe rung lắc làm vợ Khánh bị nôn ói.

​Cho rằng tài xế lái xe không tốt, Khánh lên tiếng nhắc nhở dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, khi tài xế đang điều khiển xe, Khánh bất ngờ rút một chiếc đũa mang theo trong người đâm liên tiếp vào tài xế.

Do bị tấn công bất ngờ và quá sợ hãi, tài xế đã phải dừng xe khẩn cấp, mở cửa bỏ chạy để thoát thân.

​Vụ việc sau đó được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. ​Tại cơ quan Công an, Phạm Ngọc Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Krông Pắc đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định.