Tài xế vùng chạy khỏi taxi vì bị nam hành khách dùng đũa tấn công 02/01/2026 14:12

Ngày 2-1, một nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an xã Krông Pắc, xác minh, làm rõ video một nam hành khách bất ngờ tấn công tài xế taxi trên đường.

Tài xế bị kẹp cổ, hành hung. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm video về việc nam hành khách bất ngờ tấn công tài xế. Vụ việc được cho là xảy ra trên gần quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung video, một nam hành khách cùng một phụ nữ di chuyển trên taxi 5 chỗ. Khi xe đang chạy trên đường, nam hành khách phía sau vùng lên, kẹp cổ tài xế. Đồng thời, nam hành khách này còn dùng một vật nghi là đũa, đâm vào vùng mặt tài xế, bất chấp người phụ nữ phía sau la hét, khóc lóc và tài xế cầu xin.

Vẫn theo nội dung video, khi tấn công tài xế, nam hành khách yêu cầu chạy chậm lại. Vì quá hoảng loạn, sau khi giảm tốc độ, tài xế đã vùng chạy khỏi xe. Nam thanh niên liên quan chạy vòng lên, dừng xe lại.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi bị tấn công, tài xế taxi là anh TNT (26 tuổi), đã đến công an trình báo.

Theo trình báo của của anh T, do mâu thuẫn khi nói chuyện về cách lái xe, kinh nghiệm lái xe nên hành khách đã dùng đũa tấn công anh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người tấn công anh T có biệt danh là "Tý hai lầu", ngụ xã Krông Pắc.