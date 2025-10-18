Khởi tố, bắt tạm giam 4 người chặn đánh tài xế xe khách

Ngày 18-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, anh TTS (29 tuổi, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk, tài xế xe dịch vụ) trình báo đến cơ quan công an về việc chiều 17-7, khi anh đang điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, thì bị 4 người đi trên ô tô chặn đánh.
Vào cuộc điều tra, công an xác định anh S bị đánh, thương tích 14%. Công an cũng xác định những người hành hung anh S là Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, là tài xế của nhà xe Chấn Huy, tỉnh Đắk Lắk.
Bước đầu, nhóm này khai vì nghĩ anh S tranh giành khách nên đã chặn đường, đánh tài xế này.
Như PLO đã thông tin, ngày 17-7, có 3 người khách liên hệ đặt xe của anh TTS, để đi từ Buôn Ma Thuột đến xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk.
Sau khi đón khách, anh S điều khiển xe chạy được khoảng 15km thì có người gọi điện, yêu cầu anh dừng xe, cho 3 người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”.
Tuy nhiên, anh S tiếp tục chở khách, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.
Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi đi qua xã Đắk Liêng, 4 người cùng đi trên một ô tô đã ép xe, chặn đường và hành hung anh S.