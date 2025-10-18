Khởi tố, bắt tạm giam 4 người chặn đánh tài xế xe khách 18/10/2025 09:37

Ngày 18-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Nhóm người chặn đường đánh tài xế đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Trước đó, anh TTS (29 tuổi, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk, tài xế xe dịch vụ) trình báo đến cơ quan công an về việc chiều 17-7, khi anh đang điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, thì bị 4 người đi trên ô tô chặn đánh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định anh S bị đánh, thương tích 14%. Công an cũng xác định những người hành hung anh S là Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, là tài xế của nhà xe Chấn Huy, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, nhóm này khai vì nghĩ anh S tranh giành khách nên đã chặn đường, đánh tài xế này.