An ninh trật tự

Khởi tố, bắt tạm giam 4 người chặn đánh tài xế xe khách

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người chặn đánh tài xế xe khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

đánh tài xế 1.jpg
Nhóm người chặn đường đánh tài xế đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Trước đó, anh TTS (29 tuổi, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk, tài xế xe dịch vụ) trình báo đến cơ quan công an về việc chiều 17-7, khi anh đang điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, thì bị 4 người đi trên ô tô chặn đánh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định anh S bị đánh, thương tích 14%. Công an cũng xác định những người hành hung anh S là Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn, Tạ Minh Thắng, là tài xế của nhà xe Chấn Huy, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, nhóm này khai vì nghĩ anh S tranh giành khách nên đã chặn đường, đánh tài xế này.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-7, có 3 người khách liên hệ đặt xe của anh TTS, để đi từ Buôn Ma Thuột đến xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi đón khách, anh S điều khiển xe chạy được khoảng 15km thì có người gọi điện, yêu cầu anh dừng xe, cho 3 người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”.

Tuy nhiên, anh S tiếp tục chở khách, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi đi qua xã Đắk Liêng, 4 người cùng đi trên một ô tô đã ép xe, chặn đường và hành hung anh S.

TIẾN THOẠI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#đánh tài xế #Đắk Lắk #khởi tố bị can #bắt tạm giam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm