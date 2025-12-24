Đà Nẵng: Khởi tố 5 người chạy án trong vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng 24/12/2025 18:18

PLO)- Năm người bị khởi tố trong đường dây chạy án hơn 1 tỉ đồng cho vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng.

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm người bị khởi tố. Ảnh: CA

Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này cấu kết chi hơn 1 tỉ đồng để chạy án cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý.

Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa thông tin gian dối có thể can thiệp cơ quan chức năng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 23-12, ban chuyên án phá án, bắt giữ những người liên quan, thu giữ 1 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan. Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.