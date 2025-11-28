Phá đường dây rửa tiền 67.000 tỉ liên quan các băng nhóm ở Campuchia 28/11/2025 18:34

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng vừa phá đường dây rửa tiền quy mô cực lớn, lên đến 67.000 tỉ có liên quan đến các băng nhóm ở Campuchia.

Ngày 28-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ.

Phá đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỉ, liên quan các băng nhóm ở Campuchia. Ảnh: CA

Mới nhất, ngày 27-11 Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố thêm 10 bị can (tổng cộng 33 bị can) ngụ các tỉnh Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hoà, Gia Lai, Quảng Trị.

Công an xác định, quy mô rửa tiền cực lớn, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên hai thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Điều tra cho thấy, kẻ xấu cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau...

Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỉ đồng.