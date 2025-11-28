Đang mang hơn 7 tỉ đồng qua biên giới thì bị bắt 28/11/2025 17:37

(PLO)- Trong lúc tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Văn Châu đang vận chuyển một thùng giấy, bên trong có hơn 7 tỉ đồng qua biên giới.

Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho hay qua trưng cầu giám định, kết quả số tiền hơn 7 tỉ đồng tiền Việt Nam bị lực lượng bắt quả tang đang vận chuyển trái phép qua biên giới trước đó một tuần là tiền thật. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng 22-11, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm miền Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình.

Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Châu (25 tuổi, thường xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang mang một thùng giấy dán kín đi từ hướng ấp Thạnh Phú theo đường mòn xuống bờ sông Hậu.

Qua kiểm tra, trong thùng giấy này có 3 túi nilon đen, bên trong có nhiều cọc tiền Việt Nam đồng mệnh giá khác nhau, tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng.

Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, Châu khai nhận số tiền trên được một người đàn ông tên Sên (người Campuchia) nhờ Châu sang vườn xoài ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình để nhận từ một người sống tại Campuchia (không rõ họ tên).

Sau đó, vận chuyển sang Campuchia giao cho ông Sên, nhưng đang trên đường xuống sông Hậu để vận chuyển sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, Châu thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi kiểm tra, Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ nghi phạm Châu và tạm giữ tang vật, phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.