Bộ đội Biên phòng đưa nước sạch đến với hơn 100 hộ dân vùng lũ 24/11/2025 19:30

(PLO)- Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã vận chuyển và cấp nước sạch miễn phí cho hơn 100 hộ dân đang rơi vào tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Ngày 24-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tại xóm Đồng Rọ, thôn Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang, đơn vị đã huy động phương tiện vận chuyển và cấp nước sạch miễn phí cho hơn 100 hộ dân đang rơi vào tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Đơn vị đã huy động phương tiện vận chuyển và cấp nước sạch miễn phí. Ảnh: VĂN TÂN

Hệ thống cấp nước của khu vực bị hư hại nhiều ngày liền khiến bà con không có nước sinh hoạt. Việc tiếp nhận những can nước ngọt được vận chuyển đến tận nơi giúp người dân có nguồn nước phục vụ nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người dân cho biết rất xúc động và phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời này.

Nhiều người dân bày tỏ xúc động khi nhận được nước sạch từ Bộ đội biên phòng. Ảnh: VĂN TÂN.

Song song với việc cung cấp nước sạch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải và khơi thông các tuyến cống rãnh bị tắc nghẽn sau lũ.

Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện khẩn trương, kết hợp phun khử khuẩn toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và tạo điều kiện để người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Nước sạch được cấp miễn phí cho hơn 100 hộ dân. Ảnh: VĂN TÂN

Những hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.