Nhiều trường đại học ở TP.HCM miễn, giảm học phí cho sinh viên vùng lũ 24/11/2025 13:04

(PLO)- Các trường đại học đang khẩn trương thống kê sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng vì mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và đưa ra nhiều chính sách miễn, giảm học phí cho các em.

Trước những thiệt hại do bão lũ những ngày qua, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngày 24-11, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã phát động toàn thể viên chức - người lao động trường và người học cùng chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần nhằm kịp thời chia sẻ, động viên và tiếp sức để đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng mưa lũ những ngày qua. Toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Thông tin từ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong sáng 24-11, trường đã trao hơn 4,32 tỉ đồng đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào đang oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ miền Trung.

Theo nhà trường, số tiền này vận động được từ tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và một phần hỗ trợ từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của trường trong những ngày qua.

Ngoài ra, trường cũng đang thực hiện thống kê những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ để có những hỗ trợ kịp thời. Trước mắt, trường đã thông báo tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 24-11, nhằm kịp thời động viên các sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong bão lũ.

Và Ban giám hiệu trường sẽ xem xét miễn 100% học phí học kỳ II đối với sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ trong đợt này.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: NT

Tương tự, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng vừa có thông báo khẩn về việc tiếp nhận thông tin đăng ký từ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Từ đó, nhà trường sẽ xem xét giảm 70% học phí học kỳ 2 (2025-2026) dành cho sinh viên đang theo học thuộc các tỉnh chịu thiệt hại mưa lũ nêu trên; giảm 50% học phí học kỳ 1 năm 2026-2027 cho tân sinh viên nhập học năm 2026 đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người học tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đã thông báo bổ sung danh sách các địa phương được hỗ trợ, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính và học tập đối với sinh viên.

Trước đó, đầu tháng 10-2025, sau khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, UEH đã triển khai chính sách hỗ trợ đối với sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Đến tháng 11-2025, trước tình hình các cơn bão số 11, 12 và 13 tiếp tục gây thiệt hại nặng tại khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, UEH bổ sung thêm 5 địa phương vào danh sách hỗ trợ gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, nâng tổng số lên 24 tỉnh, thành.

Theo đó, sinh viên ĐH chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại 24 tỉnh, thành này được giảm 10% học phí học kỳ cuối năm 2025 (cấn trừ vào học phí học kỳ đầu năm 2026; với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản). Đồng thời, UEH gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25-1-2026.

ĐH này cũng dành tặng 100 suất học bổng hỗ trợ thiên tai, tổng trị giá hơn 1,35 tỉ đồng, trong đó: 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên ĐH chính quy các khóa 48–51 và 30 suất (12 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên liên thông chính quy, văn bằng 1 và hệ vừa làm vừa học. Sinh viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống UEH Student từ ngày 25-11 đến 5-12-2025 và nộp hồ sơ giấy tại Ban Chăm sóc người học từ ngày 10 đến 12-12-2025.

Qua hai đợt hỗ trợ, ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến sử dụng nguồn lực gần 23 tỉ đồng để hỗ trợ 11.262 sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Được biết, nhiều trường học khác như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM….đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến sinh viên và gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, các trường đề nghị sinh viên chủ động cung cấp thông tin để nhà trường nắm bắt tình hình, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.