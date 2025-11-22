Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM ủng hộ người dân miền Trung bị bão lũ 22/11/2025 17:26

(PLO)- Phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, những tấm lòng sẻ chia liên tục được gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM, lan tỏa thông điệp ấm áp: “Miền Trung không đơn độc”.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền Trung chìm trong biển nước. Nhà cửa hư hại, bà con phải chạy lũ trong cảnh trắng tay, đau thương nối tiếp mất mát, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước thực tế đau lòng đó, chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc.

Tình cảm, sự sẻ chia từ khắp mọi miền đang được gửi về tòa soạn, cùng chung một tấm lòng: “Miền Trung không đơn độc”. Dòng chảy nghĩa tình ấy vẫn đang nối dài khi nhiều bạn đọc trên cả nước tiếp tục chung tay góp sức.

Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Hội Hô hấp TP.HCM, Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP.HCM và bạn bè sẽ phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chuyến hỗ trợ khẩn cấp dành cho bà con vùng lũ.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 26 và 27-11, đoàn sẽ đến tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk (các khu vực thuộc Ninh Thuận (cũ) và Phú Yên (cũ) để trao tiền mặt cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do ngập lụt.

Song song đó, đoàn cũng sẽ chuyển thuốc men thông thường đến các cơ sở y tế tuyến xã nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân sau đợt mưa lũ kéo dài.

ThS-BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, chia sẻ: “Nhìn thấy bà con oằn mình trong lũ dữ, chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ giúp họ đứng dậy sau khó khăn. Mong rằng tinh thần tương thân tương ái này sẽ tiếp tục lan tỏa để nhiều gia đình sớm vượt qua hoạn nạn”.

Sáng 22-11, người dân TP.HCM tiếp tục quyên góp nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng phường Rạch Dừa (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM) đã ủng hộ số tiền 20 triệu đồng để gửi đến bà con vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, trong đợt bão lũ vừa rồi tại phía Bắc, Câu lạc bộ cũng đã tổ chức vận động thành viên làm hai đợt, tổng 4 tấn nguyên liệu để làm tắc chưng đường phèn và thực phẩm gửi hỗ trợ người dân vùng bão, lũ.

Nay thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Câu lạc bộ mong muốn sẻ chia một phần dù nhỏ để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn nhất ở vùng tâm lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Ngoài tiền mặt, Câu lạc bộ cũng đã lên kế hoạch phối hợp cùng Hội Phụ nữ một số phường phát động chương trình ẩm thực, bán suất ăn để gây quỹ.

"Số tiền thu được từ chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến Báo Pháp Luật TP.HCM để Báo trực tiếp trao đến tay các hộ dân thực sự khó khăn ở vùng lũ lụt" - chị Hiền thông tin và mong bà con có thêm sức mạnh, vững vàng để vượt lên nghịch cảnh. Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, tấm lòng hảo tâm cũng như chính quyền địa phương, mong bà con sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, trở lại với cuộc sống bình yên.

Cũng trong ngày 22-11, nhóm người hâm mộ của nghệ sĩ Bùi Công Nam đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của Báo. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng sẻ chia, là tình cảm trân quý mà họ muốn gửi gắm. Nghĩa cử ấy đã góp thêm hơi ấm cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm giữa con người với nhau.

Chương trình vẫn đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của bạn đọc, kiều bào và các mạnh thường quân. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ là cầu nối đưa những tấm lòng nhân ái đến đúng nơi, đúng người, kịp thời và trọn vẹn.