Quy định mới về việc bồi thường khi bị hủy chuyến bay 07/01/2026 05:29

(PLO)- Từ ngày 1-7-2026, hành khách vẫn được bồi thường ngay cả khi đã được thông báo về việc hủy chuyến, chậm chuyến hoặc từ chối vận chuyển, miễn là nguyên nhân xuất phát từ lỗi của hãng bay.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025, có hiệu lực từ 1-7-2026, đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng tăng trách nhiệm của hãng hàng không, mở rộng quyền lợi và cơ chế bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển.

Theo Điều 53 Luật Hàng không dân dụng 2025, việc vận chuyển hành khách, hành lý phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng vận chuyển. Vé hành khách, vé hành lý, điều lệ vận chuyển, bảng giá dịch vụ và các thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên đều là bộ phận cấu thành hợp đồng, làm phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp lý của hãng bay đối với hành khách.

Luật Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025 quy định rõ người vận chuyển có các nghĩa vụ cơ bản, gồm: vận chuyển hành khách và hành lý đúng thỏa thuận; công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ; thông báo kịp thời thông tin chuyến bay; quan tâm, chăm sóc hành khách, đặc biệt là người khuyết tật và người cần hỗ trợ trong suốt quá trình vận chuyển.

Trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh trực tiếp tương ứng với thời gian chờ đợi tại sân bay.

Nếu việc chậm chuyến, hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển xuất phát từ lỗi của hãng hàng không, ngoài các nghĩa vụ nêu trên, người vận chuyển còn phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả toàn bộ tiền vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách, không được thu bất kỳ khoản phí liên quan nào.

Từ 1-7-2026, hành khách có thể được bồi thường khi bị hủy chuyến bay, không còn điều kiện “chưa được thông báo” như trước. Ảnh minh họa: VIẾT LONG

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025 là quy định nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại.

Theo đó, nếu do lỗi của người vận chuyển mà hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng: bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy, hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài, thì hãng hàng không phải chi trả cho hành khách một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hỗ trợ, hoàn vé, sắp xếp hành trình. Khoản tiền bồi thường ứng trước này được trừ vào khoản bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự nếu có phát sinh tranh chấp.

Ngoài ra, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025 còn quy định người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của mọi thông tin đã công bố, thông báo, và Nhà chức trách hàng không Việt Nam có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ này.

Trước đó, theo Luật Hàng không dân dụng 2006 (sửa đổi, bổ sung 2014), nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại của người vận chuyển chỉ phát sinh trong trường hợp: hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm kéo dài, do lỗi của người vận chuyển và quan trọng hơn là “không được người vận chuyển thông báo trước”. Đồng thời, mức bồi thường, thời gian phải thông báo trước và thế nào là “chậm kéo dài” đều do Bộ Giao thông vận tải quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025 đã loại bỏ điều kiện “chưa được thông báo trước”, đồng nghĩa với việc hành khách vẫn được bồi thường ứng trước ngay cả khi đã được thông báo về việc hủy chuyến, chậm chuyến hoặc từ chối vận chuyển, miễn là nguyên nhân xuất phát từ lỗi của hãng bay.

Đây được xem là bước tiến lớn trong việc nâng cao trách nhiệm của hãng hàng không, tăng cường bảo vệ hành khách và tiệm cận các chuẩn mực bảo vệ người tiêu dùng trong vận tải hàng không quốc tế.