Phấn đấu đến 2027, 100% hồ sơ vụ án hình sự sẽ được quản lý điện tử 17/03/2026 12:20

(PLO)- Theo Đề án vừa được phê duyệt, 100% hồ sơ vụ án hình sự đủ điều kiện sẽ được số hóa và quản lý thống nhất trong hồ sơ điện tử.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.



Đề án hướng tới quản lý hồ sơ vụ án bằng hệ thống điện tử thống nhất, liên thông giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp và tăng cường tính minh bạch.

Mục tiêu của Đề án là quản lý hồ sơ, tài liệu trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự được triển khai thống nhất, liên thông trong toàn bộ các khâu (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự), đồng thời bảo đảm yêu cầu an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu theo quy định.

Đề án được triển khai theo mô hình mỗi ngành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử tập trung phù hợp chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Việc triển khai cũng nhằm hiện đại hóa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một phiên toà hình sự được xét xử trực tuyến. Ảnh: VŨ HOÀNG

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm

Đề án đặt ra mục tiêu đến hết Quý III năm 2026, 100% các cơ quan, bộ, ngành tham gia gồm Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ NN&MT và Bộ Tài chính phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung của từng ngành; đồng thời nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành như điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Các hệ thống phải đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, quản lý hồ sơ điện tử, tích hợp chữ ký số công vụ và sẵn sàng kết nối liên thông; mỗi vụ án hình sự được quản lý bằng mã hồ sơ điện tử duy nhất để theo dõi xuyên suốt.

Đến hết Quý IV năm 2026, cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được xây dựng và đưa vào vận hành, đóng vai trò nền tảng trung gian điều phối và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan trong toàn bộ quy trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Đến hết năm 2027, Đề án triển khai trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm vận hành toàn trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trên môi trường số. Trong đó, 100% tài liệu, hồ sơ vụ án hình sự đủ điều kiện được số hóa và quản lý thống nhất trong hồ sơ điện tử; văn bản tố tụng được tạo lập điện tử và ký số ngay khi ban hành; tài liệu giấy hoặc chứng cứ được quét thành tệp điện tử và gắn vào hồ sơ điện tử.

Cùng với đó, 100% tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; 100% văn bản điện tử đủ điều kiện được ký số theo thẩm quyền, bảo đảm tính toàn vẹn và giá trị pháp lý.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Để triển khai Đề án, các bộ, ngành sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Trước hết là hoàn thiện môi trường pháp lý. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số và chia sẻ dữ liệu.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc số hóa hồ sơ, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng ban hành quy trình nội bộ về số hóa, quản lý, sử dụng và bảo mật hồ sơ điện tử.

Về hạ tầng kỹ thuật, các bộ, ngành tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, đồng thời xây dựng và hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, bảo đảm kết nối thống nhất giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của từng ngành.

Đề án cũng yêu cầu nâng cấp hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Bộ Công an nâng cấp phần mềm điều tra hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; VKSND Tối cao nâng cấp phần mềm nghiệp vụ kiểm sát, truy tố; TAND Tối cao nâng cấp phần mềm quản lý vụ án phục vụ xét xử.

Song song đó, các bộ, ngành triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin như mã hóa dữ liệu, tường lửa, hệ thống giám sát, xác thực đa yếu tố và phân quyền truy cập chặt chẽ. Các hệ thống phục vụ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự phải đạt tối thiểu cấp độ 4 về an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016.

Các bộ, ngành đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ kỹ thuật về sử dụng hệ thống, quy trình số hóa hồ sơ, chữ ký số và các quy định về bảo mật, an toàn thông tin để bảo đảm triển khai hiệu quả Đề án trong thực tiễn.