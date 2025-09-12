Hành khách 'kẹt' ở sân bay Tân Sơn Nhất vì chuyến bay trễ 5 tiếng 12/09/2025 12:04

Chiều tối 11-9, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), toàn bộ hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Vietravel Airlines đã phải trải qua nhiều giờ chờ đợi, lịch trình bay liên tục thay đổi và cuối cùng phải rời khỏi máy bay vì được thông báo do phát sinh sự cố kỹ thuật.

Chị H.K.T (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, theo lịch trình, chuyến bay VU 784 của Vietravel Airlines dự kiến cất cánh lúc 17 giờ 10 phút. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài trong buổi chiều tại TP.HCM, chuyến bay đã bị hoãn nhiều lần. Đến khoảng 19 giờ 30, hành khách mới được thông báo có thể lên máy bay.

Chuyến bay của chị T dự kiến cất cánh lúc 17 giờ 10 phút. Ảnh: HT.

Tưởng chừng chuyến bay sẽ sớm khởi hành, nhưng sau khoảng 20 phút ngồi chờ trong khoang, toàn bộ hành khách lại được yêu cầu rời khỏi máy bay. Hãng thông báo do phát hiện trục trặc kỹ thuật cần kiểm tra.

19 giờ 30 hành khách được thông báo lên máy bay, tuy nhiên sau khi ngồi chờ khoảng 20 phút, toàn bộ hành khách được thông báo phải xuống máy bay. Ảnh: HT.

“Tôi đã chờ từ đầu giờ chiều đến tận 19 giờ mới được lên máy bay nhưng lại phải xuống ngay sau đó. Điều khiến tôi và mọi người lo lắng nhất là không biết máy bay khi nào mới cất cánh an toàn. Đến 22 giờ 30, tôi mới được lên máy bay trong khi lịch trình công việc tại Hà Nội đã được sắp xếp trước. Giờ tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn”- chị T. chia sẻ.

Sự việc khiến nhiều hành khách mệt mỏi, lo lắng, bởi trước đó họ đã mất nhiều giờ chờ đợi trong tình trạng liên tục thay đổi giờ bay.

Toàn bộ hành khách của chuyến bay VU784 phải chờ đợi trong mệt mỏi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HT.

Hành khách vật vã ngồi bệt ở hành lang chờ đợi. Ảnh: HT.

Trong thời gian chờ xử lý sự cố, các tiếp viên và nhân viên của hãng đã thông báo xin lỗi và hỗ trợ hành khách bằng suất ăn hộp và nước uống. Nhiều hành khách ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời này, song vẫn bức xúc vì lịch trình bị ảnh hưởng, đặc biệt là các kế hoạch công việc và di chuyển cá nhân tại Hà Nội.

Chị L.H.K, (ngụ phường Tân Bình), cho biết: “Nhóm bạn tôi đã lên kế hoạch đi du lịch Tây Bắc, đặt lịch xe 16 chỗ đón lúc 23 giờ tối nay tại Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi phải dời lịch xe sang 24 giờ và cuối cùng buộc phải huỷ tour, mất tiền cọc vì sự cố hy hữu này. Đây là lần đầu tiên nhóm tôi gặp phải tình huống như vậy, dù đã đi du lịch bằng máy bay nhiều lần”.

Hành khách xếp hàng chờ nhận một phần ăn và nước trong khi rời máy bay vì sự cố. Ảnh: HT.

Toàn bộ hành khách được hỗ trợ suất ăn hộp và nước uống. Ảnh: HT

Một chuyên gia du lịch nhận định, việc hành khách bị yêu cầu rời máy bay sau khi đã lên là hy hữu nhưng có thể xảy ra, thường do các lý do như: hành khách không có giấy tờ hợp lệ, vi phạm pháp luật, hoặc lỗi kỹ thuật/thay đổi lịch trình... Trong trường hợp này, hãng hàng không có trách nhiệm xử lý theo quy định, bao gồm đổi chuyến hoặc hoàn vé cho hành khách.

Thông tin về sự việc trên, đại diện hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết, sau khi hoàn thành hành trình từ Đà Nẵng đến TP.HCM, máy bay VN-A289 đã được đưa vào kiểm tra kỹ thuật. Đây là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho mọi chuyến bay. Vì lý do này, chuyến bay VU784 đã phải lùi giờ khởi hành từ 17 giờ 10 sang 22 giờ 10.

"Sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay lập tức, đội ngũ khai thác của hãng đã phối hợp chặt chẽ để sắp xếp tàu bay thay thế. Trong suốt thời gian chờ đợi, hãng đã chủ động phục vụ ăn uống tại chỗ cho 190 hành khách, đối với 37 hành khách có yêu cầu, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện thủ tục hoàn vé. Và chuyến bay VU784 thực hiện hành trình mới, khởi hành vào lúc 22 giờ 10 cùng ngày"- đại diện hãng chia sẻ.