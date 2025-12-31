UBND đặc khu Phú Quốc nói về thông tin 'du khách đặt phòng nhưng khi đến thì không có phòng' 31/12/2025 18:07

(PLO)- Theo UBND đặc khu Phú Quốc, du khách đã đặt phòng qua các website, ứng dụng không chính thống, không có pháp nhân rõ ràng; từ đó, không có xác nhận đặt phòng hợp lệ từ cơ sở lưu trú.

Ngày 31-12, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ban hành thông cáo cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng trực tuyến và khuyến cáo đảm bảo quyền lợi du khách.

Cụ thể, UBND đặc khu Phú Quốc cho hay thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội và nền tảng trực tuyến xuất hiện thông tin phản ánh việc du khách đặt phòng khách sạn qua ứng dụng. Thế nhưng, khi đến Phú Quốc thì không có phòng, phải thuê nơi lưu trú khác với giá cao. Từ đó, gây tâm lý hoang mang cho du khách và ảnh hướng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

UBND đặc khu Phú Quốc cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng trực tuyến và khuyến cáo đảm bảo quyền lợi du khách. Ảnh: CHÂU ANH

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành xác minh làm rõ các nội dung phản ánh. Theo đó, qua làm việc với một số cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, đoàn kiểm xác định phần lớn các trường hợp phản ánh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của du khách.

Cụ thể, du khách đã đặt phòng qua các website, ứng dụng không chính thống, không có pháp nhân rõ ràng (website, ứng dụng ảo); từ đó, không có xác nhận đặt phòng hợp lệ từ cơ sở lưu trú. Ngoài ra, có trường hợp chuyển tiền qua các kênh không được bảo đảm, không liên hệ xác nhận trực tiếp với khách sạn trước khi đến.

“Một số trang mạng xã hội đã chia sẻ, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ, dẫn đến việc hiểu nhầm, lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung” - thông cáo của UBND đặc khu Phú Quốc nêu.

Từ thực tế đó, UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, minh bạch. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm quy định về giá, gian lận thương mại, xâm hại quyền lợi du khách.

Thời gian tới, chính quyền đặc khu Phú Quốc cam kết sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, xác minh các phản ánh của du khách; qua đó, sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Do đó, để bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, chính quyền đặc khu Phú Quốc đề nghị người dân, du khách và các tổ chức, cá nhân chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống. Không đăng tải, bình luận, lan truyền các thông tin chưa được cơ quan chức năng xác minh, kiểm chứng.

UBND đặc khu Phú Quốc cũng khuyến cáo du khách khi có nhu cầu đặt phòng chỉ nên đặt qua các ứng dụng, website uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng. Cạnh đó, kiểm tra kỹ xác nhận đặt phòng, thông tin liên hệ của khách sạn và lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch.

Mặt khác, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú để xác nhận lại tình trạng phòng trước thời điểm đến. Đồng thời, cảnh giác với các dấu hiệu giá rẻ bất thường hay yêu cầu chuyển tiền ngoài ứng dụng hoặc không có hóa đơn, xác nhận hợp lệ.