Khởi công Trạm biến áp 220kV cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc 20/12/2025 18:28

(PLO)- Trạm biến áp 220kV Phú Quốc góp phần hoàn thiện lưới điện trên toàn đặc khu, góp phần bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Ngày 20-12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 877 tỉ đồng, sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Ảnh: ANH TRINH

Công trình với quy mô chiều dài tuyến hơn 19 km; trong đó, có khoảng 2,65 km cáp ngầm và 15,5 km đường dây trên không. Dự án được giao cho BQL dự án Điện lực miền Nam trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện công trình; đơn vị quản lý vận hành là Công ty Điện lực An Giang.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc khi hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV. Qua đó, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn đặc khu Phú Quốc, góp phần bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Theo ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực miền Nam, hơn 10 năm qua, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đơn vị đã đầu tư nhiều công trình điện mang tính chiến lược, như: Cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc đã (đóng điện năm 2014), đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (đã đóng điện năm 2022)…

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ANH TRINH

“Trước yêu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh, trong bối cảnh hai đường dây cấp điện cho đặc khu Phú Quốc hiện chưa được liên kết mạch vòng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều công trình lưới điện đồng bộ, trong đó có Trạm biến áp 220kV Phú Quốc” - ông Nguyễn Phước Đức cho biết thêm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang khẳng định dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là mắt xích then chốt trong việc hoàn thiện, nâng cao năng lực lưới điện của đặc khu Phú Quốc.

Dự án cũng là giải pháp bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong giai đoạn tới. Đây cũng là nền tảng hạ tầng thiết yếu, góp phần bảo đảm cung ứng, an toàn về điện phục vụ cho sự kiện APEC 2027 và các mục tiêu phát triển dài hạn cho địa phương trong giai đoạn tới.

Từ ý nghĩa quan trọng đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công… tập trung cao nhất nguồn lực, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng cao nhất.