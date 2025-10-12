Khai trương đường bay thẳng từ thủ đô Minsk-Belarus đến đặc khu Phú Quốc 12/10/2025 14:28

(PLO)- Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Minsk đến Phú Quốc, tỉnh An Giang là mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Belarus.

Ngày 12-10, sau hơn 10 tiếng đồng hồ bay, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 của hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarusian Airlines) chở 281 hành khách, cùng 14 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh tại cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk của Belarus với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk- Belarus với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: HOÀNG NI

Phát biểu tại lễ đón chuyến bay, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nói việc khai trương đường bay thẳng từ Minsk đến Phú Quốc là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Belarus.

“Sự kiện đã cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất trong cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Belarus hồi tháng 5-2025 tại Minsk. Qua đó, mở ra giai đoạn hợp tác mới, hướng đến kết nối giao thương, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước” - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, thống kê trong năm 2024, du khách Belarus đến Phú Quốc đạt khoảng 1.700 lượt và trong chín tháng đầu năm 2025 số du khách Belarus đến Phú Quốc đạt 1.900 lượt. Tuy con số du khách đến tham quan, du lịch còn khá khiêm tốn nhưng qua đó cũng thể hiện tiềm năng lớn để phát triển.

Đường bay Minsk - Phú Quốc sẽ mở ra không gian hợp tác mới, rút ngắn khoảng cách giữa Đông Nam Á và Trung - Đông Âu. Từ đó, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Belarus đến gần hơn với Việt Nam. Đồng thời, giúp hàng hóa, nông sản, sản phẩm công nghiệp Việt Nam đến thị trường Belarus và châu Âu thuận lợi hơn.

Việc khai trương đường bay còn mang ý nghĩa lớn hơn khi Phú Quốc sẽ là địa điểm đăng cai tuần lễ cấp cao APEC 2027, sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, những tuyến bay quốc tế như Minsk - Phú Quốc không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thương, mà còn tạo đà lan tỏa tích cực. Qua đó, giúp Phú Quốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung khẳng định vị thế là điểm đến an toàn - thân thiện, xứng đáng là hòn đảo của hợp tác và phát triển bền vững.

Chín tháng đầu năm 2025, tỉnh An Giang đón gần 20 triệu lượt du khách, tăng 18,7% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 51.000 tỉ đồng, tăng gần 76%. Riêng Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách; trong đó, có khoảng 1,2 triệu khách quốc tế, tổng thu khoảng 31.000 tỉ đồng.