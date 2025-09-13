Đoàn công tác TP.HCM trao nhiều công trình tại đảo Phú Quốc

Ngày 13-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc) để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn đại biểu; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, phóng viên tham gia.
Đến tham dự tại đảo Phú Quốc có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có sự hiện diện của Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.
Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, cho biết 9 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt khó, giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, đồng thời tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống quân dân trên đảo.
Nhân dịp này, đoàn công tác TP.HCM đã trao tặng nhiều công trình, phần quà có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.
Trong đó nổi bật là công trình “Vườn rau mái che cho tiểu đoàn 553 đảo Phú Quốc” trị giá 400 triệu đồng; công trình “Máy móc, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt” trị giá 151 triệu đồng; công trình “Nhà Câu lạc bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 563” trị giá 250 triệu đồng.
Đoàn cũng tặng 91 triệu đồng đến 13 lực lượng tại đảo; gửi quà đến 24 chiến sĩ là con em TP.HCM đang công tác tại Phú Quốc; trao 10 phần quà cho thiếu nhi.
Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn còn hỗ trợ thêm nhiều thiết bị, vật phẩm thiết thực như tivi, máy lọc nước, máy tính, sách vở, nhu yếu phẩm và hạt giống.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Hải, nhấn mạnh: “Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM gửi gắm đến các lực lượng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Kết thúc chương trình, lãnh đạo đoàn công tác và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã viết sổ lưu niệm, chụp ảnh chung cùng cán bộ, chiến sĩ, để lại nhiều tình cảm gắn bó, tin tưởng và quyết tâm nơi tuyến đầu Tổ quốc.