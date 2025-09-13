Đoàn công tác TP.HCM trao nhiều công trình tại đảo Phú Quốc 13/09/2025 15:33

(PLO)- Đoàn công tác TP.HCM thăm hỏi và trao nhiều công trình, phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đảo Phú Quốc.

Ngày 13-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc) để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Đoàn công tác TP.HCM đến dâng hương tại Tượng đài Nắm Đấm, Phú Quốc. Ảnh: HD

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn đại biểu; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, phóng viên tham gia.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân thắp hương tại tượng đài nắm đấm. Ảnh: HD

Đến tham dự tại đảo Phú Quốc có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có sự hiện diện của Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: HD

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, cho biết 9 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt khó, giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, đồng thời tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống quân dân trên đảo.

Đoàn công tác TP.HCM trao tặng quà cho các lực lượng, đơn vị Vùng 5 hải quân. Ảnh: HD

Nhân dịp này, đoàn công tác TP.HCM đã trao tặng nhiều công trình, phần quà có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Các đại biểu tham gia cắt băng bàn giao công trình "Vườn rau mái che cho tiểu đoàn 553". Ảnh : HD

Trong đó nổi bật là công trình “Vườn rau mái che cho tiểu đoàn 553 đảo Phú Quốc” trị giá 400 triệu đồng; công trình “Máy móc, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt” trị giá 151 triệu đồng; công trình “Nhà Câu lạc bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 563” trị giá 250 triệu đồng.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao tặng quà cho các lực lượng tại đảo Phú Quốc. Ảnh: HD

Đoàn cũng tặng 91 triệu đồng đến 13 lực lượng tại đảo; gửi quà đến 24 chiến sĩ là con em TP.HCM đang công tác tại Phú Quốc; trao 10 phần quà cho thiếu nhi.

Đoàn công tác TP.HCM trao tặng nhiều phần quà cho các lực lượng tại đảo. Ảnh: HD

Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn còn hỗ trợ thêm nhiều thiết bị, vật phẩm thiết thực như tivi, máy lọc nước, máy tính, sách vở, nhu yếu phẩm và hạt giống.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu TP.HCM phát biểu tại buổi đến thăm. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Hải, nhấn mạnh: “Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM gửi gắm đến các lực lượng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đoàn công tác TP.HCM và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HD

Ông Lê Hoàng Hải, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM viết sổ lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: HD

Kết thúc chương trình, lãnh đạo đoàn công tác và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã viết sổ lưu niệm, chụp ảnh chung cùng cán bộ, chiến sĩ, để lại nhiều tình cảm gắn bó, tin tưởng và quyết tâm nơi tuyến đầu Tổ quốc.