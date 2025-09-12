Đoàn đại biểu TP.HCM tiếp thêm sức mạnh đất liền cho đảo xa

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo vùng biển Tây Nam và nhà giàn DKI/10 năm 2025, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Nam Du và Hòn Đốc của tỉnh An Giang.
Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu.
Tại đảo Nam Du, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trạm Ra đa 600, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.
Lãnh đạo trạm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; các đại biểu cũng bày tỏ sự tri ân, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt, nhiều công trình và phần quà thiết thực đã được trao tặng, thể hiện sự sẻ chia từ đất liền. Trong đó, tám lực lượng trên đảo Nam Du nhận quà từ Đoàn đại biểu TP.HCM với tổng trị giá 41 triệu đồng.
Riêng Trạm Ra đa 600 được hỗ trợ quà trị giá 49 triệu đồng, công trình “Vườn rau mái che” 400 triệu đồng, công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” 50 triệu đồng.
Ngoài ra, 12 hộ gia đình chính sách được nhận quà, trị giá 2 triệu đồng/hộ, cùng 10 suất quà dành cho các em thiếu nhi.
Tại Hòn Đốc, đoàn trao tặng sáu đơn vị lực lượng, chính quyền và trường học xã Tiên Hải, tổng giá trị các phần quà là 33 triệu đồng.
Trạm Ra đa 625 cũng nhận quà hơn 68 triệu đồng, trong đó có công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” 50 triệu đồng. Ngoài ra, 8 hộ dân và 10 em thiếu nhi cũng được nhận quà trị giá 2 triệu đồng/hộ cùng nhiều phần quà thiết yếu khác.
Cạnh đó, Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 cùng các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng chung tay trao tặng nhiều trang thiết bị, máy lọc nước, tivi, hạt giống, sách vở... góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Chuyến thăm đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần thắt chặt tình quân dân, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ kiên cường nơi đầu sóng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.