Đoàn đại biểu TP.HCM tiếp thêm sức mạnh đất liền cho đảo xa 12/09/2025 19:44

(PLO)- Chuyến thăm đảo Nam Du và đảo Hòn Đốc của đoàn đại biểu TP.HCM đã mang hơi ấm đất liền đến với người dân và các chiến sĩ, khẳng định tình quân dân bền chặt nơi đảo xa.

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo vùng biển Tây Nam và nhà giàn DKI/10 năm 2025, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Nam Du và Hòn Đốc của tỉnh An Giang.

Đoàn đại biểu TP. HCM đến thắp hương tại bia tưởng niệm nạn nhân tử vong trên đảo Nam Du do cơn bão số 5 năm 1997 gây ra.

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu.

Nam Du là một quần đảo nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 115 km. Quần đảo nằm dưới sự quản lý của đặc khu Kiên Hải thuộc tỉnh An Giang.

Ca sĩ Phương Thanh hát tặng chiến sĩ và người dân trên đảo Nam Du. Ảnh: HD

Tại đảo Nam Du, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trạm Ra đa 600, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.

Lãnh đạo trạm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; các đại biểu cũng bày tỏ sự tri ân, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng quà cho tám đơn vị trên đảo Nam Du. Ảnh: HD

Đặc biệt, nhiều công trình và phần quà thiết thực đã được trao tặng, thể hiện sự sẻ chia từ đất liền. Trong đó, tám lực lượng trên đảo Nam Du nhận quà từ Đoàn đại biểu TP.HCM với tổng trị giá 41 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600 nhận quà hỗ trợ từ Đoàn đại biểu TP.HCM. Ảnh: HD

Riêng Trạm Ra đa 600 được hỗ trợ quà trị giá 49 triệu đồng, công trình “Vườn rau mái che” 400 triệu đồng, công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” 50 triệu đồng.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao quà cho 12 hộ dân trên đảo Nam Du. Ảnh: HD

Ngoài ra, 12 hộ gia đình chính sách được nhận quà, trị giá 2 triệu đồng/hộ, cùng 10 suất quà dành cho các em thiếu nhi.

Các chiến sĩ và học sinh trên đảo Hòn Đốc hát giao lưu cùng đoàn công tác. Ảnh: HD

Tại Hòn Đốc, đoàn trao tặng sáu đơn vị lực lượng, chính quyền và trường học xã Tiên Hải, tổng giá trị các phần quà là 33 triệu đồng.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tặng quà cho các chiến sĩ Trạm Ra đa 625. Ảnh: HD

Trạm Ra đa 625 cũng nhận quà hơn 68 triệu đồng, trong đó có công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” 50 triệu đồng. Ngoài ra, 8 hộ dân và 10 em thiếu nhi cũng được nhận quà trị giá 2 triệu đồng/hộ cùng nhiều phần quà thiết yếu khác.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao quà cho các em học sinh trên đảo Hòn Đốc. Ảnh: HD

Cạnh đó, Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 cùng các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng chung tay trao tặng nhiều trang thiết bị, máy lọc nước, tivi, hạt giống, sách vở... góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Đoàn đại biểu TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đảo Hòn Đốc. Ảnh: HD

Chuyến thăm đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần thắt chặt tình quân dân, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ kiên cường nơi đầu sóng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.