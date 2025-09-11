Nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến chiến sĩ, nhân dân đảo Thổ Chu 11/09/2025 13:50

(PLO)- Đoàn công tác TP.HCM đã đến thăm, động viên chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu, trao nhiều phần quà ý nghĩa, thắt chặt tình quân dân.

Sáng ngày 11-9, trong khuôn khổ chuyến thăm, động viên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 năm 2025, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến làm việc tại Trạm ra đa 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, trên đảo Thổ Chu.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng đền thờ Thổ Châu Thổ Chu. Ảnh: HD

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đoàn Đoàn đại biểu TP.HCM lên xe tải để di chuyển đến Trạm ra đa 610.

Tại buổi làm việc, Trạm trưởng Trạm ra đa 610 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt đoàn, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu động viên, gửi lời tri ân đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm bám trụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi đến thăm. Ảnh: HD

"Tôi tin tưởng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Thổ Chu đã, đang và sẽ phối hợp ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn để đảm bảo chủ quyền, quyền chủ quyền của Tổ quốc.

Về phần mình, mỗi thành viên đoàn công tác khi đến đây đều được bồi đắp thêm niềm tin yêu, sự tự hào về những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi khi trở về lại thành phố sẽ có những hành động thiết thực nhất để tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các đồng chí tiếp tục yên tâm công tác", bà Thủy nói.

Bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng Đoàn đại biểu TP.HCM trao quà cho các em học sinh trên đảo Thổ Chu. Ảnh: HD

Dịp này, Đoàn đại biểu TP.HCM trao quà cho 14 lực lượng trên đảo với tổng trị giá 70 triệu đồng; riêng Trạm ra đa 610 nhận quà trị giá 26,6 triệu đồng cùng công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” trị giá 50 triệu đồng.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác trao tặng quà cho các cơ quan, đơn vị trên đảo Thổ Chu. Ảnh: HD

Đoàn cũng trao quà cho 10 hộ dân, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt. Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 Hải quân và doanh nghiệp đồng hành tiếp tục trao tặng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm như tivi, máy lọc nước, hạt giống, sách vở, thực phẩm… góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Đoàn công tác cũng ghi sổ lưu niệm tại Trạm ra đa 610. Ảnh: HD

Trong không khí ấm áp, các lực lượng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn công tác TP.HCM và Quân chủng Hải quân, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn công tác cũng ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ, để lại dấu ấn nghĩa tình tại đảo Thổ Chu.