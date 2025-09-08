Đoàn đại biểu TP.HCM khởi hành thăm vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc

Sáng 8-9, Tàu 561 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, khởi hành từ cảng Cát Lái, đưa 150 đại biểu của TP.HCM bắt đầu chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam, trong đó có Nhà giàn DK1/10.
Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu.
Thành phần đoàn gồm đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp cùng nhiều cá nhân tiêu biểu.
Trước giờ khởi hành, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Đây là lực lượng từng vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, thiết bị cùng hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.
Trong chuyến đi, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như giao lưu văn nghệ với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn; tham gia hội thi viết cảm nhận với chủ đề “Hành trình đến với biển đảo Tây Nam”, hội thi kiến thức, cờ tướng, cắm hoa...
Những hoạt động này nhằm gắn kết tình cảm hậu phương với tiền tuyến, đồng thời lan tỏa thông điệp “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Đây là chuyến công tác thăm quân dân vùng biển Tây Nam đầu tiên sau khi ba tỉnh, thành phố (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) sáp nhập thành TP.HCM mới.
Triển khai chuyến công tác, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đề nghị các đại biểu nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự khi tham gia đoàn công tác.
Ông yêu cầu mỗi đại biểu cần nghiêm túc thực hiện lịch trình, tích cực tham gia các hoạt động do Ban tổ chức đề ra, tuân thủ quy định, chia sẻ khó khăn với ban tổ chức, đồng thời hỗ trợ các thành viên và cán bộ, chiến sĩ phục vụ trên tàu để hành trình đến với các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 diễn ra thuận lợi, an toàn.
Hoạt động lần này không chỉ là nguồn động viên to lớn với lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn giúp nhân dân TP.HCM thêm hiểu, thêm gắn bó với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dự kiến chuyến công tác đặc biệt này bắt đầu từ 8-9 đến 15-9.