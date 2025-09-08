Đoàn đại biểu TP.HCM khởi hành thăm vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc 08/09/2025 10:02

Sáng 8-9, Tàu 561 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, khởi hành từ cảng Cát Lái, đưa 150 đại biểu của TP.HCM bắt đầu chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam, trong đó có Nhà giàn DK1/10.

150 đại biểu đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của thành phố... tham gia đoàn.

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu.

Thành phần đoàn gồm đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp cùng nhiều cá nhân tiêu biểu.

Trước khi khởi hành, các đại biểu TP.HCM đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài “Đoàn tàu không số”, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn đã thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài “Đoàn tàu không số”, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước giờ khởi hành, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Đây là lực lượng từng vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, thiết bị cùng hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên tàu, khởi hành thăm vùng biển đảo Tây Nam.

Các đại biểu chia sẻ những bức ảnh lưu niệm trước khi lên tàu.

Trong chuyến đi, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như giao lưu văn nghệ với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn; tham gia hội thi viết cảm nhận với chủ đề “Hành trình đến với biển đảo Tây Nam”, hội thi kiến thức, cờ tướng, cắm hoa...

Tàu Quân y 561 đưa đoàn đại biểu TP.HCM thăm vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1.

Những hoạt động này nhằm gắn kết tình cảm hậu phương với tiền tuyến, đồng thời lan tỏa thông điệp “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Các đại biểu di chuyển lên tàu 561 để đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1.

Đây là chuyến công tác thăm quân dân vùng biển Tây Nam đầu tiên sau khi ba tỉnh, thành phố (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) sáp nhập thành TP.HCM mới.

Lãnh đạo TP. HCM tặng hoa chúc lãnh đạo đoàn có chuyến công tác thành công.

Triển khai chuyến công tác, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đề nghị các đại biểu nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự khi tham gia đoàn công tác.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, bắt tay động viên các cán bộ, chiến sĩ trước lúc khởi hành.

Ông yêu cầu mỗi đại biểu cần nghiêm túc thực hiện lịch trình, tích cực tham gia các hoạt động do Ban tổ chức đề ra, tuân thủ quy định, chia sẻ khó khăn với ban tổ chức, đồng thời hỗ trợ các thành viên và cán bộ, chiến sĩ phục vụ trên tàu để hành trình đến với các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 diễn ra thuận lợi, an toàn.

Trước lúc lên đường, lãnh đạo TP.HCM hát chào tạm biệt đoàn công tác.

Hoạt động lần này không chỉ là nguồn động viên to lớn với lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn giúp nhân dân TP.HCM thêm hiểu, thêm gắn bó với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dự kiến chuyến công tác đặc biệt này bắt đầu từ 8-9 đến 15-9.