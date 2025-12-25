TP.HCM trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Giờ 25/12/2025 16:08

UBND TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi đến kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, sẽ diễn ra vào chiều 26-12, về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Mục tiêu cụ thể của dự án là nhằm thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp huyện Cần Giờ cũ (nay là xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã An Thới Đông, xã Thạnh An) với trung tâm TP và các khu vực lân cận.

Từ đó, góp phần hình thành tuyến giao thông mới kết nối trực tiếp xã Bình Khánh với khu vực phía Nam TP, hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông nhanh chóng và an toàn của người dân, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng thời, tạo dịch vụ vận tải thuận lợi, an toàn thu hút đầu tư và khách du lịch tới xã Bình Khánh và TP.HCM, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cầu Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP đi đến Cần Giờ cũ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km (cầu Cần Giờ dài khoảng 2,975 km; phần đường dẫn và các cầu trên tuyến dài khoảng 3,225 km); với nhu cầu sử dụng đất khoảng 28,85 ha.

Theo phương án chính quyền TP.HCM trình lên, TP sẽ xây dựng cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp); với vận tốc thiết kế tuyến chính là 80km/h. Dự án sẽ đi qua địa bàn xã Nhà Bè và xã Bình Khánh.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP.HCM tham gia dự án khoảng 3.428 tỉ đồng; vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.136 tỉ đồng.

Vốn nhà nước tham gia vào xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 895 tỉ đồng. Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm khoảng 2.533 tỉ đồng.

TP.HCM cũng ưu đãi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

TP.HCM dự kiến thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến năm 2029.