TP.HCM nghiên cứu phương án khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 vào ngày 15-1-2026 28/11/2025 12:54

(PLO)- TP.HCM đang xem xét, nghiên cứu đề xuất của các đơn vị về việc khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 vào ngày 15-1-2026.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A, bao gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư, gửi báo cáo cho Sở Tài chính.

Theo đó, phương án 1: đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12-2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15-1-2026.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng mức đầu tư khoảng 11.087 tỉ đồng, dài khoảng 7km. Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua đường Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Việc xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt hạ tầng, giúp Cần Giờ phát triển vượt bậc hơn. Trước đó, ngày 8-11, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ông lưu ý các sở ban ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức khởi công ngày 19-4-2025. Với quy mô khoảng 2.870 ha, dự án được kỳ vọng trở thành đô thị sinh thái thông minh kết hợp nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại mở rộng không gian đô thị TP.HCM ra vùng biển.

Cầu Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, phá thế độc đạo phà Bình Khánh.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP về giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình ngày 15-1-2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Theo định hướng trước đó, TP.HCM đang tiến hành nghiên cứu dự án cầu đường Phú Mỹ 2 nhằm tạo tuyến kết nối giữa khu Nam Sài Gòn và sân bay Long Thành.

Công trình dự kiến có tổng chiều dài khoảng 16,7 km, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ, với tổng vốn đầu tư hơn 21.484 tỉ đồng. Tuyến đường khởi đầu từ trục Nguyễn Hữu Thọ, đi qua các tuyến Hoàng Quốc Việt, Đào Trí (quận 7 cũ), sau đó vượt sông Đồng Nai để nối với đường Liên cảng và 25C (tỉnh Đồng Nai). Theo phương án thiết kế sơ bộ, dự án sẽ có các đoạn đường trên cao, kết cấu nhiều tầng.

Ngoài ra, về dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng; báo cáo tổng thể kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án theo phương thức PPP.