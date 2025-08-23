Tiến độ dự án xây dựng cầu Cần Giờ dài hơn 7km 23/08/2025 11:14

(PLO)- Sở xây dựng đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Giờ để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9-2025.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông tin về tiến độ dự án xây dựng cầu Cần Giờ.

Theo đó, dự án xây cầu Cần Giờ được một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư-PPP (loại Hợp đồng BOT kết hợp BT). Hiện nay, Sở xây dựng đang nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9-2025.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng chiều dài tuyến 7,3km; Dự kiến chuẩn bị đầu tư 2024-2025, khởi công năm 2026, hoàn thành 2028.

Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua đường Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỉ đồng. Trong đó, theo phương án BOT từng được đề xuất, TP.HCM sẽ chi hơn 5.200 tỉ đồng, còn lại là vốn BOT của nhà đầu tư.

Cầu được xây theo dạng dây văng, tĩnh không thông thuyền 55 m, tương đương cầu Bình Khánh (trên cao tốc Bến Lức - Long Thành). Trên tuyến còn có 3 cầu nhỏ: cầu Sông Chà dài khoảng 640,5 m, rộng 29,5 m; cầu Tắc Sông Chà dài 64,2 m, rộng 40 m; cầu Rạch Mương Ngang gồm hai cầu đơn dài 64,2 m, mỗi cầu rộng 7,75 m.

Hiện nay, giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TP.HCM phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Do đó, dự án cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút.

Cầu Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Cần Giờ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dù mang tính cấp bách, song dự án này đang chậm tiến độ hơn so với dự kiến, đến nay vẫn chưa thể trình phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng mắc về quy hoạch.

Theo Sở này, khó khăn chủ yếu đến từ việc cầu Cần Giờ chưa được thể hiện trong một số đồ án quy hoạch quan trọng của TP.HCM như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010) và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013).

Đến năm 2017, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung cầu Cần Giờ vào Đồ án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Chính phủ cũng giao UBND TP.HCM cập nhật cầu Cần Giờ vào các quy hoạch có liên quan và triển khai đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, cầu Cần Giờ cũng chưa được thể hiện trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ (cũ) và các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện Nhà Bè (cũ).

Mới đây, nhiều doanh nghiệp như Trungnam Group, Masterise và Thai Group đồng loạt đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT thay cho phương án BOT trước đây.

Theo Trungnam Group, dự án cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT không còn phù hợp khi tuyến metro số 12 nối quận 7 cũ với Cần Giờ đã được phê duyệt, dự kiến khởi công năm 2026, làm thay đổi cấu trúc vận tải khu vực. Việc áp dụng BOT sẽ khó bảo đảm hoàn vốn độc lập do cầu Cần Giờ là tuyến kết nối duy nhất, việc thu phí ảnh hưởng đến quyền đi lại cơ bản của người dân.

Bên cạnh đó, lưu lượng giao thông dự báo thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài 30-50 năm, không hấp dẫn nhà đầu tư. Chưa kể, khi metro số 12 đi vào hoạt động sẽ giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, tác động trực tiếp đến nguồn thu phí.