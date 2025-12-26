Video Tin Tức

Triệt phá hệ thống đa cấp Meta Whale có 2.000 thành viên, 3 người bị khởi tố

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệt phá thành công đường dây huy động vốn kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia đầu tư trên nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi, cùng trú TP Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đường dây này tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, được các đối tượng quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia với tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới an ninh, trật tự.

ĐẮC LAM - TRẦN LINH
