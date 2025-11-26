Tạo đồng tiền mã hóa rồi chiếm đoạt gần 90 tỉ của hơn 8.000 nạn nhân 26/11/2025 12:06

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa; đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Ngày 26-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ngụ phường Hải Vân, cùng thuộc TP Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Đặc biệt, nhóm người này lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của chúng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm người này tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance. Đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3 - 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, nhóm này đồng loạt đóng website, viện cớ bảo trì, bị hacker tấn công, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, ngụ phường Hải Vân) thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”. Qua đó sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, TP.

Song song đó, chúng tuyển các leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm người này đã triển khai ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt gần 90 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc.

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Lực lượng công an còn phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản khác có liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.